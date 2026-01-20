將「高民調」轉化為「真實力」！高市早苗解散國會 綠委曝對台灣的意義

記者李鴻典／台北報導

日本首相高市早苗昨（19）天正式宣布，將於1月23日解散眾議院並舉行總選舉。高市表示，隨著政權架構與重大政策方向出現根本轉變，有必要由身為主權者的國民，透過選舉直接對內閣與政策路線作出判斷。民進黨立委郭國文說，對台灣而言，改選意義不僅止於日本國內政治。期盼高市能成功將高民調轉化為穩定執政基礎，讓日本再次出現一位兼具路線清楚與政治實力的親台派領導人！

日本首相高市早苗宣布，將於1月23日解散眾議院。（圖／翻攝自高市早苗IG）

郭國文說，高市早苗解散國會改選，爭取自民黨一強格局，成為兼具路線與政治實力的真正「女安倍」！

廣告 廣告

郭國文指出，高市早苗宣布1月23日解散眾議院、2月8日進行改選，這是她上任以來推進「內政定調、區域布局、盟友連線」三部曲後，所做出的重大關鍵政治抉擇。

郭國文提到，高市上任以來內閣支持率表現亮眼，最新民調已逼近八成；如何將這股支持動能，轉化為穩定國會基礎與實質政策推動能力，正是她此時啟動改選核心考量。將食品消費稅歸零議題端上檯面，選擇正面回應物價壓力，把財政負擔與政策取捨，一併交由選民檢驗，是一場將「高民調」轉化為「真實力」的關鍵考驗。

郭國文進一步分析，從印太安保與第一島鏈架構來看，高市作為安倍路線繼承人，面臨現實中自維連立的脆弱多數。回顧歷史可以發現，僅有路線宣示並不足夠；安倍當年同樣透過改選，將高支持度轉化為國會多數，才取得推動安全與外交戰略的政治空間。高市選擇直接訴諸選民，正是希望為日本在印太安全體系中的角色，取得更穩固政治授權，並將日本對中政策走向與國家安保方向，交由選民進行一次「公投式確認」。

郭國文分析，對台灣而言，改選意義不僅止於日本國內政治。期盼高市能成功將高民調轉化為穩定執政基礎，讓日本再次出現一位兼具路線清楚與政治實力的親台派領導人！

更多三立新聞網報導

快訊／藍白又封殺！綠營立院院會提案審總預算 50：59票遭否決

節目喊卡後首現身！陳水扁「不期而遇」挺陳亭妃：若有事關公會主持公道

一文看懂／藍白拋出的「未來帳戶」是什麼？爭議何在？朝野多版本一次看

謝龍介造勢竟拿手槍 林楚茵酸「暴力集團代言人」：威脅人民吃子彈嗎？

