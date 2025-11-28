專任運動教練起薪不如老師 運動部：討論制度面調整

（中央社記者林敬殷台北28日電）朝野立委今天與民間團體舉行記者會，呼籲改變現行的學校專任運動教練制度，提升薪資待遇，取消「1年1小考，3年1大考」評鑑制度，讓專任運動教練可以安心且長期貢獻所學。運動部次長鄭世忠表示，運動部成立後已積極討論制度面調整。

國民黨立委柯志恩、林沛祥，以及民進黨立委張雅琳上午在立法院舉行「專任運動教練專業加給改革、調整考核機制」記者會。

中華民國專任運動教練協會秘書長邱為榮表示，目前教練與老師是雙軌制，教練是從170薪點起，老師是190，光起薪就比老師還低。教練分初、中、高、國家級，除了國家級比照教授，基層教練沒有鑑別度，例如曾自強雖是奧運金牌教練（奧運拳擊金牌林郁婷的教練），但從國訓中心下來回到學校，薪級跟初級幾乎一樣。

邱為榮說，沒有教練就沒有選手，當教練受到社會、國家肯定時，才是國家競技運動在國際有競爭力的時候，把教練培養成具有權威性跟尊嚴性，國家競技運動發展才能邁向永續經營。

威廉波特世界冠軍教練的台北市東園國小少棒隊教練駱政宇說，不適任教練究竟是在當教練前就有問題的人，還是進來後因考核、工作量，才變成不適任教練。他很幸運在今年拿到冠軍，讓他有底氣可以堅持什麼是對的。運動部成立後，各界求好心切，若拋出的議題或問題是錯的，將永遠找不到正確解答。

張雅琳表示，現行教練制度是在逼好教練離開，學校專任教練的薪點表萬年沒變，曾自強從國訓中心回到基層後，薪水直線下降，這不是個案。不管你是高級、中級、初級，專業加給是一樣，無法鼓勵教練進修，只要靠年資累積，跟能力無關。制度必須要改革，更希望運動部積極回應，至少薪資要給予專任教練一個基本的尊重，這不是成本，是投資未來。

柯志恩指出，若政策是用約聘的方法，約聘就代表可能是一年一聘，必須經過考核，經過層層關卡，才得以繼續下去，而不是一個終身讓你可以在這個領域好好耕耘。當初國家的政策很好，用計畫型的方法，但是你把它放給縣市政府，縣市政府就常常因為財政、預算，就給一個約聘，不願意開缺，就無法讓教練可以永遠在這個地方耕耘，這是最基本的問題。

柯志恩表示，她呼籲中央政府在考慮給地方政府計畫性補助時，要求縣市政府要開缺，開缺人數就是補助多寡憑據的績效。

鄭世忠表示，教練與老師薪點不同，牽涉到教育部及各縣市教育局的員額，以及銓敘部、人事總處等因素，雖然希望地方政府能開缺，但事實上受制地方首長的意願，中央政府過去是透過國訓中心聘請教練，但也讓各縣市覺得更不需要花錢支持開缺。

鄭世忠說，運動部成立後推動「全民運動」，是要讓教練能在上班的其他時間或下班後，如同大學教授可以做產學合作，既不受目前公務體系銓敘制度，也鬆綁學校走入社區，讓老師兼職，達到提升薪資待遇目的。

至於立委提及取消評鑑，鄭世忠說，縣市教育局處無法接受3年評鑑完1大考後就不用再評鑒，運動部正在研議，是否可以比照大學教授，在特殊成就的情況之下，可以延長不用評鑑的可能性。（編輯：蘇志宗）1141128