專偷九份日客 2蒙古女判刑驅逐

2名蒙古籍女子藉觀光之名來台，專挑新北市九份老街鎖定日本遊客行竊，今年8月、11月共行竊3次。基隆地方法院審理後，依竊盜罪分別判處2人有期徒刑3月、2月，均得易科罰金，並在刑期執行完畢或赦免後，依法驅逐出境。

判決指出，SUKHBAATAR SOLONGO與TSETSGEE TUYA兩名蒙古籍女子兩度以觀光名義入境台灣，期間前往九份老街趁人潮擁擠之際，對外國觀光客下手行竊。兩人先於今年8月12日以觀光名義來台，同月17日TSETSGEE TUYA在九份阿妹茶樓對面平台，趁1名日本女遊客未注意時，竊取內有現金數萬元的皮夾。

同年11月13日2人再度入境台灣，隔天由SUKHBAATAR SOLONGO在九份先後偷走2名日本旅客皮夾，內分別有現金數萬元及數張信用卡、金融卡。

警方掌握監視器畫面鎖定2人緝捕，11月15日有客運火燒車事故，2名竊嫌竟跑到現場觀望，被警方察覺後埋伏一舉擒獲，當場查扣大量現金及外幣、手機、金項鍊與交通卡等物，隨後檢方聲請羈押2人獲准。

法官認定，由於2人到案後坦承犯行，相關供述也與被害人指證、監視器畫面及扣押證物相符，認定SUKHBAATAR SOLONGO犯下2起竊盜罪，合併執行有期徒刑3月；TSETSGEE TUYA行竊1次，判處有期徒刑2月，均得易科罰金。

法官指出，2人行為不僅侵害被害人財產權，也影響台灣治安與國際觀光形象，犯後未賠償被害人損失，但審酌兩人均坦承犯行，犯後態度尚可，因而量處有期徒刑3月、2月。此外，考量2人若刑滿後繼續停留，恐再危害社會治安，因此裁定2人於刑期執行完畢或赦免後，均須驅逐出境。