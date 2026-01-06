專偷神明香油錢！台南千廟之城遭洗劫 13寺廟淪陷3賊終落網

香油錢成肥羊3嫌跨區狂偷13廟終落網。（圖 ／翻攝畫面）

台南素有「千廟之城」美名，宗教信仰深植地方生活，信眾投入功德箱的香油錢，原本象徵對神明的敬意與祝福，卻遭不法之徒視為輕易得手的目標，白河警分局近日成功破獲一起專門鎖定寺廟香油錢的竊盜集團，3名嫌犯自2025年7月起跨區流竄於麻豆、新營及白河等地，短短數月內犯下多達13間寺廟竊案，行徑相當惡劣，引發地方譁然。

警方調查指出，47歲陳姓男子夥同另1名同齡陳姓男子，以及33歲柯姓男子共組竊盜集團，分工明確，專挑防護較為鬆散的寺廟下手。3人以俗稱「釣魚」的方式犯案，利用自製工具伸入功德箱內，將信眾捐獻的現金一點一滴撈走，過程快速且不易察覺，導致多間廟宇接連發現香油錢短少，卻苦無證據。

白河警分局接獲多起報案後，立即與麻豆、新營分局共組專案小組，並報請台南地檢署檢察官廖羽羚指揮偵辦。警方透過大量調閱、比對沿線監視器畫面，逐步鎖定涉案車輛，進而分析其行動軌跡與犯案時間，成功掌握嫌犯身分。2026年1月4日，警方兵分多路同步拘提3名嫌犯到案，並查扣作案工具一批，完整蒐證。

警方表示，3嫌到案後坦承不諱，全案依竊盜罪嫌移送台南地方法院審理。法院考量嫌犯有串證及再犯之虞，裁定3人羈押禁見。白河分局長陳志埕強調，宗教信仰是地方安定的重要力量，警方將持續加強巡守與查緝，也呼籲寺廟加裝監視器與防護設備，共同守護信眾的虔誠心意與地方治安。

