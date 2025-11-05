專利懸崖藥商機1／攜手醫界深探醫病需求 友霖掌握3原則成功滲透台灣市場

P4學名藥需要先進的產製技術，但研發成本較新成分新藥低且市場需求明確，屬於高附加價值的藥品。（友霖提供）

發展高附加價值藥品，是台灣藥廠突圍國際製藥大廠的利器。只不過，想說服市場採納改良型新藥，關鍵在於「以技術服人」。友霖生技總經理黃春桐表示，透過自家3項藥物開發核心技術平台，友霖生技推出的藥品能增加治療便利性、減少藥物副作用，加上針對市場痛點，讓產品上市後持續深入台灣各地醫療院所。

友霖生技總經理黃春桐表示，友霖生技（以下簡稱友霖）研發的藥品，在台灣上市進程快，而且市占表現佳，「我們這些產品都符合市場需求，可以讓醫師更方便治療，效果也好，獲得很多醫師的肯定！」

黃春桐強調，友霖的產品不只是便宜，而是因為效果好、副作用低，讓市場滲透率「又廣又深」。包含治療注意力不足過動症思有得（Methydur）和高血脂用藥同抑脂（Tonvasca），未來都是貢獻營收的潛力新藥，「預期2027年起，友霖的海外營收會逐漸超越國內營收。」黃春桐樂觀地說。

他的底氣來自於兩件事，首先，友霖在心血管和中樞神經領域，有堅強的醫師團隊，隨時給予臨床用藥開發方向的正確建議，降低友霖選題的風險。因為如此，友霖就不用擔心未來藥品上市，第一線醫師不會採用。

友霖會向醫師團隊諮詢臨床用藥需求來選題，藉此也能夠確保未來藥品上市，第一線醫師有意願採用。

黃春桐舉例，友霖的高血脂新複方新藥Tonvasca（同抑脂），在研發前調查時，來自心臟科、內分泌暨新陳代謝科的醫師，就建議應該融合兩項既有藥品的功效。此外，醫師也建議友霖將劑型從藥錠改為微粒膠囊，讓需要管灌的病患也可以用藥，同時調節藥物在血中的濃度，「所以我們是針對整個市場的需求，提供我們的技術。不是我們隨便自己找，選題、合作模式是不一樣的。」黃春桐說。

在製藥技術面，友霖擁有3項藥物開發核心技術平台，包括SMRT（半固態多層藥物釋放技術）、MUPS（多單元圓粒系統）與OROS（滲透壓控制釋放技術），能夠加速開發、降低研發成本和風險。

黃春桐指出，這些技術用來改變藥物劑型或複方，能夠讓治療更便利及減少副作用。像是針對注意力不足過動症（ADHD）的改良型藥品Methydur（思有得），就是友霖運用SMRT技術提升起效速度與長效穩定性，讓患者一天只需服藥一次。

而滿足市場需求有時比市場大小來的重要。「友霖當初評估投入過動症用藥開發時，發現市場一年頂多只有2億元左右，但研發費用超過5億元。沒想到產品上市後，因為療效比市場既有產品好，不但搶下很大的市場，而且還把餅做大，貢獻台灣近2成營收。」黃春桐指出。

