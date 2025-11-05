專利懸崖藥商機2／接手原廠專利藥到期龐大市場 友霖升級設備年推2新藥

友霖為台灣少數挑戰P4學名藥成功的藥廠之一，包含505(b)(2)改良型新藥在內，於全球12個國家，擁有50張藥證。（圖為友霖生技總經理黃春桐）。

以技術挑戰國際原廠藥，成功了可能接手專利到期留下的可觀市場。友霖生技今年8月上櫃，總經理黃春桐表示，自家研發的產品毛利高、市場導入速度快，部分藥品上市後還超越原廠市占率。目前則是「一步一腳印」，維持研發與生產量能，預期能穩定推動每年2項產品上市。

友霖生技（以下簡稱友霖）是經過不斷地摸索與嘗試之後，才順利找出公司的定位與發展方向。總經理黃春桐坦言，成立之初，友霖也曾經鎖定新成分新藥開發，因為回收期與資金壓力等問題，才轉向發展P4。

廣告 廣告

「這幾年反過頭來看，發現若要成功，應該是要持續累積自己的研發量能才對。」黃春桐表示，新成分新藥開發耗時又耗錢，友霖透過P4，讓產品快速導入市場，就可以有一些營收，將其再投入到改良型新藥505(b)(2)的研發中。

研發時間與成本的縮減反映在定價優勢上，讓友霖營收從2022年5.12億元快速成長至2024年12.2億元。黃春桐透露，自家研發的產品毛利（約54%）都很高，而因為提供醫師有效、便利的治療選擇，從醫學中心、區域醫院、地區醫院，甚至偏遠的衛生所，都有使用友霖的產品。「第一支上市的P4高血脂用藥Pitavastatin（平脂），貢獻友霖約5成營收，光是台灣的營業額就有將近5億元。」黃春桐說。

不單如此，友霖部分產品甚至撼動了原廠既有的市場。黃春桐驕傲地說，友霖預防性偏頭痛用藥Trokendi（妥偏停），2018年獲健保收載上市以來，台灣市場佔有率已經將4成，在偏頭痛適應症上超越同成份原廠藥。

有了不錯的營運表現，為了增加公司知名度、藉此延攬人才，友霖於今年8月上櫃。黃春桐說有些生技業者喜歡強調「本夢比」，也就是在尚未有穩定的獲利來源時，以未來發展前景進行估值，「友霖跟我們老闆（蔡正弘）一樣腳踏實地，不誇張、不亂畫什麼大餅，賺錢了才上櫃。」

友霖位於雲林虎尾的藥廠獲美國、歐盟和日本的查廠認證，近年持續透過設備升級來提高產量。（友霖提供）

因為對自家3項藥物開發核心技術平台深具信心，加上P4和改良型新藥的研發時程與風險較容易掌控，黃春桐大膽地喊出「未來3到4年，每年至少有2個新產品上市」。事實上，友霖位於雲林縣虎尾鎮的藥廠也持續透過設備升級，提高產量。「這些高毛利的產品不好做，所以一定要在我們的工廠做。」黃春桐說。

友霖這個來自台灣的小蝦米，靠著自家技術與對原廠專利的深入了解，正面挑戰國際原廠，成功了就是接手原廠「專利懸崖」留下的可觀市場。站在蔡正弘親題的字畫前面，黃春桐用平穩地語氣說：「老闆常講，不要做到讓人家『呸瀾（吐口水）』，要一步一腳印，把公司做好。」言下之意，市場潛力雖大，但友霖絕不躁進。

更多鏡週刊報導

專利懸崖藥商機／1瞄準原廠藥專利懸崖 友霖挑戰P4學名藥布局12國

專利懸崖藥商機1／攜手醫界深探醫病需求 友霖掌握3原則成功滲透台灣市場