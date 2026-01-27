「專利流氓」勒索！友達赴美出征傳捷報：22年來首家台廠勝訴

財經中心／程正邦報導

竹科友達光電總部，是全球領先的TFT-LCD面板、LTPS及AMOLED技術供應商。（圖／記者陳弋攝影）

在國際商場上，面對專利主張公司（NPE，俗稱專利流氓）的法律圍剿，許多企業常選擇花錢消災，但友達光電（AUO）選擇了最艱難卻也最熱血的一條路。今（27）日，友達宣布在美國德州東區聯邦地方法院取得了一場具備「里程碑意義」的司法勝利。經過長達兩年的法律拉鋸戰，陪審團一致裁定友達並未侵犯 Phenix Longhorn 公司的任何專利，更當場廢掉了對方其中一項專利權。這不僅是友達的勝利，更是自 2002 年以來，首度有台灣企業以「被告」身分在該法院擊潰美國原告，寫下歷史新頁。

廣告 廣告

直搗「魔鬼主場」德州法院！友達硬氣抗爭兩年

這場法庭攻防戰始於 2023 年 10 月。原告 Phenix 公司是一間專門靠專利授權與訴訟獲利的德州企業，本身並不生產任何產品，卻手握多項 LCD 相關專利，對包括友達在內的多家國際大廠發動攻勢。德州東區法院過去一直被視為對專利持有者較為有利的「魔鬼主場」，許多科技廠在此多半屈服和解，但友達董事長彭双浪決定「正面迎戰」。

在為期兩週的陪審團審理中，友達律師團展現了深厚的技術底蘊，不僅逐一擊破對方的侵權指控，更反客為主，舉證證明對方的專利技術在有效性上存在重大瑕疵。最終，陪審團認定友達產品完全未落入對方的專利範圍，並宣布 Phenix 其中一項專利無效，讓對方空手而歸。

友達董事長彭双浪強調：「我們尊重智慧財產權，但絕不接受毫無根據的指控。」。（圖／記者王翊綺攝影）

彭双浪：拒絕無理指控！友達 2.5 萬件專利成最強盾牌

針對此次勝訴，友達董事長暨集團執行長彭双浪難掩激動。彭双浪強調：「我們尊重智慧財產權，但絕不接受毫無根據的指控。」他認為，這次訴訟的勝利體現了友達「不畏艱難、奮戰到底」的態度。對於這種不從事製造、僅靠訴訟獲利的「專利流氓」，友達用司法判決給予了最有力的回擊。

友達之所以有底氣迎戰，源於其深耕多年的研發實力。據友達官方數據顯示，截至 2025 年底，公司全球專利申請量已突破 33,000 件，已獲核准的專利數高達 25,500 件，其中高達 97% 為含金量最高的「發明型專利」。這座厚實的專利長城，成了友達在全球市場征戰時最堅固的防禦堡壘。

友達專利訴訟獲勝，22年來首家台廠以被告身分擊敗美企。（資料照）

震撼業界！台廠擺脫被動挨打的命運

此次勝訴對台灣科技業具有深遠影響。過去 22 年間，台廠在美國面對專利訴訟時，往往處於弱勢或被動地位。友達此役打破了「台廠赴美必敗」的魔咒，不僅穩定了股東信心，更向全球宣告：台灣企業有能力、也有專業在國際最高層級的法律戰場中捍衛自身技術主權。這場判決將顯著提升台廠未來在技術授權談判中的話語權，不再是任人宰割的肥羊。

更多三立新聞網報導

拆夥地下錢莊遭討2700萬！夫妻流亡每日換宿 驚見愛女個資落黑幫手

登頂台北101「耳機裡播什麼」？攀岩之神霍諾德揭祕

「這到底是誰結婚？」陳漢典LuLu大婚被歪樓 全場藝人狂曬許光漢合照

民眾黨初選爆內鬥！未婚生子都拿來吵 他酸黃國昌「只是反射光月亮」

