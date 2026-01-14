專剋中國蜂群戰術！美航艦南海實彈開火 「方陣快砲」每分射4500發

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國在南海頻繁運用「海上民兵」船隊與無人機騷擾，美軍展現了硬碰硬的決心。據軍事媒體《Army Recognition》報導，美國「戰爭部」(Department of War)釋出最新畫面，證實核動力航空母艦「林肯號」(USS Abraham Lincoln)8日在南海執行了高強度的實彈演習，重點驗證艦體對抗無人機蜂群與自殺快艇的飽和攻擊防禦能力。

報導指出，演習核心在於測試「方陣近迫武器系統」(Phalanx CIWS)。林肯號配備了4座方陣快砲，每座整合了搜索雷達與光電感測器，能控制6管20公厘M61A1格林機砲，以每分鐘超過4500發的射速，在1.5至2公里範圍內形成綿密火網。

這套系統被視為航艦的「最後盾牌」。針對掠海飛彈，它是最後攔截手段；針對近年興起的自殺快艇(USV)與無人機(UAV)，方陣快砲能在其撞擊艦體前，精準破壞其動力系統或引爆彈頭，是反制「狼群戰術」的關鍵利器。

除了最後一道機砲防線，林肯號更建構了兩層飛彈防禦網，形成「拒敵於遠」的縱深防護。中程防禦由射程約15至20公里的「海麻雀飛彈」(Sea Sparrow)擔綱，主要攔截敵機與反艦飛彈，減輕近迫系統面臨飽和攻擊的壓力。

近程防禦則由「RIM-116滾體飛彈」(RAM，俗稱公羊飛彈)把關，該系統射程約9至10公里，具備紅外線與雷達雙重導引及「射後不理」能力；報導分析，公羊飛彈能有效鎖定高機動性的現代反艦飛彈、低空無人機甚至大型無人快艇，在敵方進入機砲射程前就予以擊殺。

美軍選在南海敏感海域大秀肌肉，並由「戰爭部」高調發布實彈畫面，被視為向北京傳遞明確訊號：美軍航艦已建立多層次防護網，有能力反制複雜的無人機與小艇飽和攻擊。

