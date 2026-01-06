專喬中華電信人事案？她曝陳玉珍行徑：猶如金門土皇帝
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導
前媒體人馬郁雯今(1/6)表示，國民黨立委陳玉珍介入中化電信人事案，不是一次兩次，還有第三次，此事已符合《貪汙治罪條例》的圖利罪，而這種行徑如金門土皇帝，陳玉珍自己心裡也很清楚。
馬郁雯近日在臉書發文爆料指出，陳玉珍涉入中華電信人事升遷，多次施壓中華電信幫翁姓、李姓等人喬官，已讓中華電信工會不堪其擾，發函給監院，希望能糾正陳玉珍違法關說，猶如土皇帝般的行為。
馬郁雯今秀出對話紀錄，再度爆料陳玉珍喬人事案的第3案例，她指出，陳玉珍在113年10月5號，與金門地方有力人士的對話，該人士提問「陳姓職員人事案是否有轉圜（原地直升）的空間？」陳玉珍回覆「已經跟中華電信說，陳姓職員目前任中華電信公務課股長，調到中華電信行動分公司擔任股長，這也是升官。」
而後，對方馬上卑微的說「謝謝委員！本想他會在金門服務處直升公務課長的，他算滿好溝通的，但無論如何還是要謝謝妳！」，陳玉珍又回覆「大家重新往來，以後還是有機會。」
馬郁雯說，事後113年10月3號，陳玉珍與另一位金門地方人士強調「跟中華電信已經協商好了，雖然沒有讓陳姓職員去做公務課長那個缺，但是一樣讓他升到另外一個缺，也是升官，那個缺的職等以後也是會到280 。」
馬郁雯表示，經向相關單位查證後，這名陳姓職員在中華電信任職40年，先前升官遭阻，陳玉珍還向中華電信高層表示「如果要升，不能在金門中心直升，一定要轉換單位到行動分公司，如果他願意才勉強同意。」
「這不是金門土皇帝，什麼才是金門土皇帝？」馬郁雯說，案發自今，包含《自由時報》的獨家在內，陳玉珍至少已經施壓3個人事案（翁姓職員、李姓員工、陳姓職員），這已經符合《貪汙治罪條例》第六條：明知違背法令，圖自己或他人不法利益。處五年以上有期徒刑，併科新台幣三千萬以下罰金。而到底有沒有喬人事？陳玉珍自己心裡很清楚。
