專坑台灣人？金色三麥「日本售價更便宜」惹議 CEO救火仍挨批

金色三麥集團執行長葉冠廷昨（5）日分享旗下蜂蜜啤酒上架日本伊勢丹百貨，原本單純發文慶祝，卻被發現該款啤酒在日售價只要約109元台幣，比產地台灣還便宜了15元，網路輿論批評是在坑殺台灣人，即便葉冠廷以匯率、稅制解釋，仍舊無法滅火。

葉冠廷昨日在Threads上分享影片，自家蜂蜜啤酒上架日本伊勢丹百貨，還拍下貨架的啤酒照片，開心表示「這份驕傲，屬於台灣」，不過隨即被網友們發現該牌蜂蜜啤酒在日售價只要549日圓，約109元台幣，原產地的台灣售價卻要125元台幣，質疑是把台灣人當盤子。

貼文引發關注，許多網友批評「台灣人專坑殺台灣人」、「謝謝執行長，以後會記得不買你家的酒了，不然都被當盤子」、「台灣賣125元，加上到日本的運費、關稅、消費稅，到了日本伊勢丹可以賣109元，這份驕傲，屬於日本！以後我們在台灣都喝台啤，到日本再喝金色三麥！」、「我不覺得被台灣廠商當盤子噱很驕傲欸」、「謝啦！以後我先不喝金色三麥了」。

眼見台日價差爭議延燒，葉冠廷也回覆解釋，指近年日幣相對台幣弱勢，換算後讓人誤以為看起來比較便宜，更稱「啤酒出口不用繳酒稅」，但在台灣販售須依法繳稅，最後是不同市場、通路有各自的定價與行銷策略。

可惜執行長這番說詞無法說服多數人，仍遭網友砲轟，「我感覺你就是在說：各位盤子就乖乖買吧」、「這年頭的品牌危機已經不是豬隊友造成，是豬隊長了」、「雖然你們會有你們的理由，但對消費者來說就是被背叛了」、「你把原因說是『出口不用繳稅』，這是偷換概念吧，要的費用當然是『日本的進口稅』、『日本的消費稅』」、「你就是出口賣人家經銷價便宜台灣本地太多，講那麼多有個屁用」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

