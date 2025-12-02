專委稽查踢流理台挨轟「耍官威」 蔣萬安：不妥、已嚴厲警告

台北市環南市場日前發生火災，市場處多次派員稽查，市議員洪婉臻指出，有位何姓專委在稽查過程中，用腳踢了攤商的流理台，批此舉明顯是「耍官威」、「耍流氓」，對基層民眾極度不尊重，要求該專委必須公開道歉，且要有懲處，局處後續也要加強內部教育訓練。（台北市議員洪婉臻研究室提供）

台北市環南市場日前發生火災，市場處多次派員稽查，市議員洪婉臻指出，有位何姓專委在稽查過程中，用腳踢了攤商的流理台，批此舉明顯是「耍官威」、「耍流氓」，對基層民眾極度不尊重，要求該專委必須公開道歉，且要有懲處，局處後續也要加強內部教育訓練。台北市長蔣萬安2日表示，確實不妥，局處已有嚴厲警告，專委也在議場上公開致歉。

洪婉臻昨在市政總質詢時指出，何姓專委近日到環南市場用腳踢了攤商的流理台，踢完之後，旁邊的市場處同仁趕快上前去移桌子，沒有人制止這樣的行為，旁邊有警察單位，同樣沒有人制止，這樣耍官威、耍流氓的行為，「到底把攤商當什麼？要不要在這邊公開道歉？」

洪婉臻說，這樣的行為，不僅只有被踢的攤位覺得生氣憤怒，而是所有在基層工作的勞工都感到相當不滿，「難道可以在人家看不到的角度，做出這樣的動作，有在尊重人家嗎？」洪婉臻要求，該專委必須公開道歉，並要有懲處，局處也必須加強內部教育訓練。

蔣萬安表示，此舉確實不妥，局處已有嚴厲警告；市場處長黃宏光則說，第一時間請專委說明，未來會加強內部訓練。

何姓專委則說，這部分確實執勤上有缺失，因為市場的狀況非常多，過程當中會有一些可能沒辦法掌握的地方，這的確是個非常不好的動作，願意跟業者道歉。

