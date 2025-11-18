【專家之眼】台灣正站在沒有下一代的懸崖邊

少子化下私校凋零，學生人數驟減。圖／聯合報系資料照片

台灣正行走在一條愈發狹窄的路上，新生兒人數再創新低，全年出生恐跌破13萬，某些鄉鎮的空屋率逼近三成，私校面臨停辦命運，地方凋零已成日常景象。從勞動力缺口、托育壓力，到居住成本與社會信任崩解，少子化已不是一個議題，而是攤在國家面前的結構性困局。「孩子是國家的未來」這句話被引用得太多，卻從未如此貼近現實。

少子化並非單純的生得少，而是生不起、生不下、生不安。這種全面性的焦慮，不是靠單一補助、某個署的成立、或一兩項優惠就能翻轉。它深植於世代落差與社會矛盾之中，既反映經濟的疲弱，也顯示出家庭制度的欠缺。

「人生最沉重的負擔不是死亡，而是責任。」對許多年輕家庭而言，責任正在被外部成本不斷放大。當房價所得比突破雙位數、當租金接連上升、當托育名額有限、當職場育兒友善度不足、當工時又久又硬，對許多年輕人而言，生育並不是拒絕未來，而是被迫選擇生存。

居住問題更是少子化的核心隱痛，行政院提出婚育宅，延長租期到12年，看似善意，卻因供給量太少而難發揮效果。平均每年結婚12萬對，婚育宅僅1萬餘戶，對大部分家庭而言如霧中花。偏鄉地區更面臨另一種殘酷現實，人口流失、房市轉弱、住宅變成「負資產」，城市與鄉村的斷裂，正隨著少子化而擴大。當區域發展落差擴張，年輕人更難在原鄉落地生根，生育意願自然同步下降。

勞動市場的壓力同樣巨大，育嬰留停新制雖更具彈性，假期可依日計算、家庭照顧假可以用小時計，但職場文化若不跟進，制度終究是紙上政策。許多父母仍擔心請假會惹主管不滿、讓同事加班、影響升遷。在這樣的氛圍下，再有彈性的制度都難以落實。真正的友善，不是寫在法律中的權利，而是組織文化中的默契。

社會安全網的多處破口，也讓許多家庭在生育前就先感受到恐懼。虐童、校園暴力、兒少自殺、自殘事件頻傳，反映的不只是照護資源不足，更是家庭壓力與社會支持網的缺位。政府成立「兒少及家庭支持署」固然象徵重視，但如果跨部會協調不足、政策碎片化持續存在，再多的署也無法接住真正需要支持的家庭。

私校凋零同樣是少子化的側影，學生人數驟減，許多學校走向合併、轉型甚至停辦。這不只是教育政策的問題，而是人口結構崩解所帶來的連鎖效應。一旦教育網被侵蝕，地方機能會繼續萎縮，形成惡性循環。教育不是成本，而是國家長遠的投資，私校問題背後是我們在教育與人口策略上的遲滯。

少子化帶來的不是單一產業的衝擊，而是一整個國家的韌性被慢慢掏空。這絕非靠單一政策即可挽回，而是需要國家、企業與社會共同改變的長期工程。

政府需要的不是更多口號，而是整合性的政策架構。居住、托育、教育、產業、勞動、社福必須一體檢視，而非各部會分頭處理。企業也必須理解，友善育兒不是成本，而是人才競爭力的基礎投資。社會更需重新建立對家庭的信任與理解，讓育兒不再是一場孤獨的戰鬥。

「真正的進步，是讓每一個人都能與未來同行。」國家不該把生育視為個人的選擇，而應視為公共的責任。當下一代的出生變成少數人的勇氣，國家的未來也就變成少數人的負擔。

台灣必須在這個臨界點做出選擇，選擇讓年輕人能夠負擔生活、安心養育、找到未來；選擇讓每一個孩子都能被接住，不是在社會裂縫中消失；選擇讓教育、醫療、居住、職場與家庭之間串成一張可靠的網，不是讓每個家庭獨自掙扎。

少子化不是命運，而是國家的重要考題。唯有當整個社會都願意重新定義家庭幸福與責任，台灣才能擺脫人口下滑的陰影，重建一個有下一代的未來。

