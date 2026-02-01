【專家之眼】國共智庫要對話了 然後呢？

相較於其他國民黨領袖，現任黨主席鄭麗文在兩岸關係上，更想做的是引領，而非迎合台灣主流民意。目前看來，其方式是推動國共對話讓人民自己去想。然而，引領民意也該做好社會溝通，藍營跟上了嗎？觀察目前國共智庫對話的準備，應有一些可以反思之處。

說鄭推動國共對話讓人民自己去想，是因為一方面外媒29日刊出對鄭的訪問，她說，與習近平見面主要目標是取得雙方應共同努力維持和平的明確公開承諾，並承認戰爭會帶來「無法想像的災難性後果」；另一方面，可以注意到她所任命的幕僚，多為嫻熟推動政策人才，可是在宣傳詮釋方面，猶有跟上空間。國共兩黨智庫將於2月3日在北京舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」，將是她想法具象化的首次嘗試，透過觀察媒體報導評論對基本議題的誤解，可以看出一些現象。

廣告 廣告

首先，這不是傳統意義的國共論壇。國共論壇正式名稱為「兩岸經貿論壇」，後來改稱「兩岸經貿文化論壇」、「兩岸和平發展論壇」等，是2005年時任國民黨主席連戰與中共總書記胡錦濤會談後，在2006年4月開始聯合主辦的活動，號稱要促進兩岸經濟、貿易、文化交流與對話。在第一次舉辦時，參會的國民黨代表團規模超過200人、當時有報導指出，隨團企業家旗下台企總市值，規模相當於台灣一年產值的48%。國共論壇一直都有高層領導會見行程，目前論壇行程僅有兩黨智庫見面，應該比較像為領導人未來會面暖身意味。

其次，國共智庫論壇不是首次辦理，更非9年後重啟。最近一次在2023年初，時任國民黨副主席夏立言曾帶團去北京與中共一起舉辦「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」座談會，就「當前兩岸關係的機遇與挑戰」、「推動兩岸經濟交流合作」，以及「促進兩岸同胞往來便利與權益保護」等議題進行交流。

第三，本次論壇強調的民間交流與過去有些不同。國民黨副主席蕭旭岑在記者會裡指出，歷屆論壇都是用民間交流形式，智庫副董事長李鴻源則說，此行各領域的專家學者由他親自邀請，幾乎沒有政治人物，是非常務實專業的交流。

藍營的兩岸交流喜歡強調民間，這不稀奇，但若干跡象顯示，雖然第一晚將由國台辦主任宋濤邀宴團員，但國台辦在活動參與程度應該沒有以往深入，李在其中扮演重要角色。

某些現象會出現其實有點奇怪，似乎隱含宣傳詮釋不足，也顯示此次論壇與過去似乎沒有太大不同？對論壇的期待是：一、目前善意提及論壇者，不論是參與黨派或媒體，除了少數主事者還談到一些準備討論的議題外，其他多只簡單重複強調兩岸對話重要性。換句話說，多數覺得重要的是對話，至於是誰對話？要談什麼？為什麼該在第一次談？缺乏足夠完整的論述。

這有些可惜，畢竟鄭主席擅於勾勒兩岸交流願景，這次好不容易具象化了，如果只能讓外界看到早就知道的事，就浪費了一次機會。希望他們能多發消息，讓人民多增加對兩岸交流的認識，回來之後，也能讓人看到舉辦論壇的建設性意義。

二、盼能多看到一些新面孔。過去兩岸看似熱絡的交流，綠營上台後隨即戛然而止，無直接實利者幾無罣礙，可見社會基礎並不厚實。尤其在中美貿易戰後，兩岸不論是經貿、觀光等互動，都呈現江河日下之勢。如果繼續下去，恐會大幅削弱支持兩岸往來的民意基礎。中共近幾年特別重視首來族，其來有自。當然，不少人擔心綠色恐怖，國民黨找人恐怕不太容易，但如果不能用心增加社會多元參與，甚至還重走以前交流模式，讓人以為打算走回少數壟斷老路，那未來能走的路就更窄了。

綜上言之，鄭主席擅於勾勒兩岸交流願景，這次論壇是首次將之具象化，但由目前披露出來的訊息，還待看到更多新想法與做法，否則年底選舉腳步逼近，未來鄭主席能發揮之處就更有限了。

【看原文連結】

更多udn報導

洋蔥怎切？日廚揭撇步：甜味口感全到位

借無iPhone充電線 網用「過渡期神物」自救

入住新家2年浴室玻璃門亮到發光 她曝訣竅

體驗過後更心累 5個常見旅遊陷阱最好避開