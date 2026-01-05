【專家之眼】掃毒或接管：美國「抓捕」馬杜洛的南北分歧

近期，美國以武力抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，並強行壓制到紐約進行刑事審判，引發國際社會高度關注。需要澄清的是，這並非已完成的實體拘捕，而是美國透過域外司法與政治施壓，試圖在委國進行政變。然而，此一作法在國際間並未形成共識，尤其在拉丁美洲，更凸顯出各國嚴重的立場分裂。

在拉美地區，第一類國家明確反對美國行動、支持委內瑞拉主權完整，以墨西哥為代表，其政府一貫強調「不干涉內政」原則，反對以司法名義推動政權更迭；玻利維亞、古巴與尼加拉瓜則直指美國此舉，屬政治化司法與霸權干預，這些國家共同的論述核心在於：即便對委內瑞拉的內政有所保留，也不能接受單邊域外執法侵犯國家主權。

第二類國家則在價值上接近美國，但在手段上保持保留，例如哥倫比亞，其在過去保守政府時期與華府高度一致，後續政府轉向對話路線；另外，巴西、智利、秘魯等國，普遍批評馬杜洛政權的人權與民主倒退，但並未公開支持「抓捕在任元首」，這一高度爭議的做法。對它們而言，問題不在於是否批評馬杜洛，而在於是否為單邊司法行動背書。

歐洲方面，歐盟多採取制度性與法理上的審慎態度，偏好制裁與外交壓力，而非支持美國的刑事抓捕主張，易言之，歐洲人認為，美國的目的不差，但手段可議，所以多半噤聲或立場尷尬，顧左右而言他，但俄羅斯與大陸，則明確反對美國行動，視之為對主權原則的破壞，聯合國亦未授權任何相關行動，使美國的立場，在多邊層面缺乏合法性支撐。

整體而言，美國對馬杜洛的「抓捕」，暴露出當前國際體系的深層矛盾：一方面是人權與民主的價值訴求，另一方面則是主權、不干涉與國際法程序的底線，在拉美地區，這種矛盾被放大為明顯的政治分裂；在全球層次，則加劇大國的對立，短期之內，此一策略對於委內瑞拉政局的影響如何，還需要觀察，但至少已經為現今的國際秩序，增添新的不確定性。

