【專家之眼】綠營禁小紅書是敢戰 還是畏戰？

最近內政部突然對「小紅書」發出一年的限制令，理由是該平台「詐騙案數量攀升」，且未回覆台灣當局的資訊安全改善建議。此舉引發不少批評，其中最大的爭議，就是其他社群平台如臉書、Line的詐騙數量更多，即使回覆了安全改善建議，詐騙案數依然有增無減。一向標榜言論自由的台灣，竟然也跟共產黨一樣，玩封鎖網站那套，對民主實為一大諷刺。更離譜的是，因為封鎖，小紅書的下載量反而暴衝到第一，愈禁愈紅，而且翻牆十分容易，有禁等於沒禁。

立委黃國昌質詢教育部政務次長劉國偉，封鎖小紅書是否有政治考量？劉回答說沒有，黃又追問，如果該平台並非出自中國，是否仍會封鎖，劉卻回答說不會。網友們紛紛取笑劉次長吃了誠實豆沙包，防止詐騙只是藉口，真正的原因是害怕被中共統戰。就像國民黨主席鄭麗文所質疑的，民進黨為什麼對老百姓那麼沒有信心？

從這個觀點看，那麼對民眾最有信心的年代，並非現在，而是20世紀末到21世紀初。當時大陸中央電視台的第四套頻道，台灣觀眾透過第四台天天都看得到，尤其第一次政黨輪替時，人人都可以在第一時間知道對岸的反應。民眾們不但不害怕，反而有「知己知彼、百戰不殆」的從容。唯有洞悉敵人的想法及一舉一動，才能學會如何因應，「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」。

我國兵役自去年起延長為一年，賴清德就任總統之後，屢次公開強調中華民國與「中華人民共和國」互不隸屬，最近國防部又編印了《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，寄送到每家每戶，民眾多少都嗅到了一點「備戰」的味道。假如政府真的不怕中共，要全民皆兵，勇敢地迎戰，按理更應該讓資訊全面透明化，教大家學習如何識破所謂的統戰陰謀。如今動不動就想防堵，反而顯得怯戰。

也有人分析，因為小紅書比較不涉政治，呈現了真實生活的一面，恐怕更容易潛移默化地「洗腦」，潤物細無聲地博取台灣民眾對大陸的好感。若果真如此，對眼下當權者而言，說不定比戰爭還恐怖。因為孫子兵法說的「上兵伐謀，不戰而屈人之兵」，才是最厲害的武器。可是，以防堵來蒙蔽國人的雙眼，就可以避免被滲透嗎？

不容否認的是，無論兩岸是戰是和，未來將走向統一或分治，雙方的競爭永遠存在。我們真正需要的，是提升整體的競爭力，不僅應該強化自身的人力、財力與物力，也要鍛鍊堅定的信心與意志力，勇於面對任何挑戰。所以，與其不斷地內鬥、內耗，不如壯大自己，減少被任何外在強權左右，甚至予取予求的可能。

誰說只有敵人能統戰我們，難道我們連一點「統戰」敵人的本事都沒有嗎？

