【專家之眼】AI重新分配權力下，黃仁勳的抉擇與不安

清晨4點，城市還在沉睡，燈卻已亮起。不是因為加班文化，也不是因為儀式感，而是一種近乎本能的不安。對黃仁勳而言，世界從來不是因為成功而安全，反而正是在被眾人稱頌時，危險最靠近。這種警覺，陪伴他走過幾乎倒下的創業初期，也一路跟著他走到站在全球科技浪頭的今天。

多年前，他曾經坐在飛機上，準備向客戶坦承一顆晶片的致命瑕疵。那是一個足以讓公司關門的時刻，卻也是他後來反覆回想的原點。不是因為技術，而是因為選擇。選擇誠實，選擇承擔後果，選擇在最糟的時刻不逃避。那次沒有讓他倒下，反而塑造了一種近乎殘酷的自我要求，也讓他之後每一個重大決策，都帶著對失敗的敬畏。

這種敬畏，後來轉化為一種獨特的領導風格。他不迷信趨勢，也不輕易追逐掌聲。每當市場一片樂觀，他反而開始拆解最壞的可能性，反覆問自己，如果這一切突然消失，公司是否還能站立。這樣的思考方式，讓他在多次科技浪潮更迭中，選擇了看似孤獨卻長遠的方向。

當他開始頻繁出現在政治舞台邊緣，外界才意識到，這位工程師已不只是企業經營者。他與川普的互動，並非意識形態的靠攏，而是一種彼此理解現實規則的默契。一方相信直覺與交易，一方深知產業與市場的殘酷邏輯。他清楚知道，在這個時代，能左右技術流向的，不只是實驗室，而是政策與權力的交會點。於是他選擇走進那個空間，用產業語言解釋國家利益，用風險計算回應政治直覺。

很多人以為他迷戀權力，其實他更害怕失控。當AI浪潮席捲世界，他並沒有陶醉於市值或掌聲，而是反覆追問一個問題，若這些運算能力被錯誤使用，世界會變成什麼樣子。正因如此，他對出口限制、技術邊界與國家安全保持高度敏感，因為他知道，一旦判斷失誤，後果將遠超過一家公司的興衰。

談到台灣，他的語氣常出現一種不同於公開場合的重量。那不只是供應鏈的關鍵節點，也不是地緣政治的符號，而是一個讓他理解脆弱與韌性如何並存的地方。台灣教會他的，從來不是規模，而是在高度不確定中，如何把每一次選擇做到極致。他很清楚，沒有台灣工程師對細節的執著，沒有長期累積的製造紀律，就沒有今日支撐全球AI運算的底層現實。

他也清醒地知道，台灣所承受的壓力，正是未來科技世界的縮影。高度依賴、卻又高度脆弱。這讓他在談論技術布局時，始終保留一份克制，因為真正的穩定，從來不是把風險推給他人，而是理解彼此無法替代的價值。

在談論未來時，他常說一個讓人不安的觀點。聰明，正在變得越來越不值錢。當機器能迅速給出完美答案，人類真正的價值只剩下選擇。選擇方向，選擇取捨，選擇在模糊地帶承擔責任。這些事情，資料再多也無法代勞。

於是，他依然每天早起，依然刻意讓自己處在不舒服的狀態。不是為了塑造傳奇，而是因為他明白，一旦習慣安全感，判斷力就會開始退化。在AI重新分配權力的年代，他選擇站在最靠近風險的位置，因為只有在那裡，才能看清未來真正的走向。

