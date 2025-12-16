專家估央行本週不會降息 FED明年降息空間則取決2因素

國泰台大產學合作計畫團隊15日舉辦2025年第四季臺灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會。（攝影／李海琪）

中央銀行即將在週四（18日）舉行第四季理監事會，備受市場關注。國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，考量台灣下半年經濟成長率強勁，且通膨溫和，預測本週央行將維持利率及信用管制不變。他進一步分析，明年若景氣持續穩定且通膨未超標，台灣利率政策也可能持續按兵不動。

此外，針對國際情勢，美國聯準會（FED）降息路徑成為焦點。徐之強團隊預測，明年聯準會可能降息1至2碼，但降息幅度是否擴大，將有賴於新任聯準會主席人選以及美國通膨能否持續下降至2%至2.5%的中性利率區間。他提醒，若通膨居高不下，聯準會恐難獲得支持大幅降息。

關稅豁免期提前拉貨及AI需求出乎預期，帶動出口與供應鏈投資，國泰台大產學合作計畫團隊上修2025年臺灣經濟成長率預測至7.4%（原4.5%）；其中，預測今年第四季經濟成長率有機會達近8.5％，整體下半年將超過8％的成長率。 展望2026年，即便基期較高，受惠AI持續成長動能，團隊調高臺灣經濟成長率預估值至3.0%（原2.0%），研判有80%的機率落在1.5%至4.5%；物價（CPI）則預測1.6％，較今年的1.7％更低。

預期12月信用、利率政策皆不變，若明年合2條件要放寬也困難

本週（18）四央行將舉行第四季理監事會。國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，根據團隊預測，應不會對利率政策做出變動，主因在於台灣下半年經濟成長率超過8％，在景氣好、通膨低的情況下，並不需進行預防性降息或升息的政策變化，預期利率將不動。

另外，他認為，若明年經濟成長如預測般維持超過3％，處於穩定且非常不錯的景氣狀況，再加上央行看重的通膨在約1.6％、未超過2％，明（115）年央行利率政策也可能不會做調整。

針對房市狀況，徐之強認為，今年無論是房、車市成交量皆下滑，因過去房價迅速飆漲，導致銀行對土建融貸款比重大幅增加，央行為風險控管祭出多項信用管制措施，因此並不預期本周理監事會會針對房市信用管制有所調整。

至於明年信用管制是否有調整機會，徐之強表示，主要仍需觀察土建融貸款占比是否仍接近央行「心目中所想的危險標準」，若比例有所下滑，銀行貸款轉向企業融資、公共建設等新投資，央行對房市之信用管制即可能有所放鬆。

預測聯準會明年降1至2碼，專家：待新主席上任更明朗

美國聯準會（FED）上周宣布降息一碼，針對未來降息預測，徐之強指出，根據最新點陣圖預測，明年降息約1至2碼；2027年也可能降息1碼，不過他也強調，可能須等待聯準會新主席上任後，點陣圖才會更加明顯。

他說明，明年聯準會有降息1至2碼空間，但現在的點陣圖是由目前主席鮑爾團隊畫出來的，明年五月新聯準會主席可能跟川普一樣（傾向降息更多）。

不過，是否降超過1至2碼以上幅度，仍有一重要考慮－通膨，目前聯邦利率為3.5至3.75％，若美國明年通膨仍在超過3％，還要降息降到低於3％，徐之強認為，可能很難獲得其他理事支持。

整體而言，團隊認為，明年是否會超過1至2碼除主席人選外，需觀察通膨狀況，也就是通膨是否下降到聯準會長期目標區、中性利率，約在2％至2.5％左右，若有趨勢往中性利率走，那就有空間降超過1至2碼。

投資換關稅？專家：短期看到出口亮眼，長期不是好事

現場媒體問及台美關稅議題，徐之強認為，若關稅20％下調至15％，對台灣出口美國的商品有幫助，但是還有一個麻煩因素是投資美國金額，關稅調降但需要投資3、4千億，「難道都將台灣未來對外投資都轉給美國？這是比較麻煩的。」

他說，台灣1990年代透過香港投資中國大陸，並透過對中投資帶動出口至大陸比重直線上升，直至2017年對中國出口達40％、對美出口12％，兩國加起來是52％，甚至在2020年達到對中出口44％、對美國是14％；而今年出口國結構出現明顯變化，美國如今已至三成。

他指出，從過去歷史資料可了解，對某國投資若大幅增加就會大幅增加對該國出口，因此若未來為爭取對等關稅調降，而赴美投資3、4千億美金，他認為，短期雖會看到出口表現很亮眼，但是在美國生產的商品並不會算進台灣GDP中，換言之，即使關稅降低，若未來投資因為對美投資增加，而在台投資下滑，這不見得是很好的情況。

(原始連結)





