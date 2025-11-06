專家公開ITF旅展必逛路線！「這館最搶手得先衝」 還有美來回機票2萬2

記者李育道／台北報導

2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至10日在南港展覽館登場，吸引來自123個國家與城市參與，規模創歷年新高。台灣觀光協會會長簡余晏今（4）日接受《三立新聞網》專訪時分享「逛展攻略」，提醒民眾想撿便宜、搶優惠，「務必提早規劃、早點入場，會逛、聰明買，才不會錯過最划算的時段。」 width='800' height='450' align='middle' class='editorial' >

廣告 廣告

台灣觀光協會會長簡余晏今（4）日向《三立新聞網》分享「逛展攻略」，提醒民眾想撿便宜、搶優惠，務必提早規劃、早點入場。（圖／記者李育道攝影）

簡余晏指出，今年ITF共有123個國家與城市參展，其中睽違多年的美國館重磅回歸，展出內容空前豐富。她建議民眾「先在家做功課」，上網比價想買的遊程或機票，再到現場刷卡下單。部分航空公司祭出歐美限時特惠價，「像明年農曆年間台灣飛美國來回票約2萬2，夏季飛歐洲甚至不到2萬，但須經菲律賓馬尼拉轉機。」若現場刷卡金額達門檻，還有滿額禮與精品回饋可拿。

她進一步透露「逛展動線秘訣」：建議民眾「越早來越好」。開館後先直奔四樓領早鳥禮，有飲料、糖果餅乾、袋子等小贈品，現場還有限時優惠券，拿完再衝一樓日本館。她表示，日本館贈品最豐富但人潮最多，應趁開館人少時先逛完；接著可前往美國館參加抽獎，「最大獎是機票」，韓國館、可樂旅遊都有明星站台，雄獅旅遊更打造「聞香體驗」區，讓民眾透過氣味「聞出旅遊靈感」。

日本館贈品最豐富但人潮最多，建議一開展就趁人少時先逛完。（圖／主辦單位提供）

此外，她提醒，現場優惠不只旅遊行程，也包括高鐵聯票、演唱會經濟套票與各式限時加碼活動。若使用Line Pay等行動支付工具，還能享折扣與點數加倍回饋，「現場點數、禮物都能一起拿」。她也笑說，下午2點登場的「吉祥物大遊行」更是旅展亮點，「今年共有六十多隻卡通吉祥物登場，像日本超人氣熊本熊、超萌『呆呆獸』，和他們合照是人生最幸福的事。」

簡余晏最後提醒，想玩得精、買得省，最關鍵的是「先規劃明年想去的地方」。她鼓勵民眾趁旅展比價各家航空、遊程與城市卡優惠，結合連假提早安排行程。「這次旅展除了搶優惠，更能窺見明年旅遊趨勢的變化，從航空到國旅，都展現出台灣觀光產業的創新能量。」

更多三立新聞網報導

交長出面協調！ 華信航空11日起 每日保留「澎湖民眾緊急返鄉機位」

雨天東湖驚現神秘人龍！被誤認排《鏈鋸人》 背後真相藏洋蔥

不只要找空服員！台灣虎航再宣布「招募培訓機師」最快明年第二季受訓

每日逾2千空位被浪費！高鐵11/10起「提前搭車得先換票」不得直搭自由座

