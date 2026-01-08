專家分享教養妙招 一起營造正向語言環境

近期有家長發現，孩子會不經意說出一些不好聽的話語；進一步了解後，孩子才表示這些是在模仿高年級同學的說話方式，而其中包含不少粗俗、貶義或帶有攻擊性的用語。長期接觸或使用不當語言，不僅可能影響與同儕互動與個人情緒調節，也會增加校園語言霸凌的風險。這是一個值得關注也非常重要的議題，需要「全校文化」共同努力，以協助孩子遠離不良語言模仿。

衛福部草屯療養院兒童精神科醫師洪于詠表示，當孩子尚未具備充分的語言分辨能力與社會判斷能力時，往往會把不雅或具攻擊性的語句視為「酷」或「成熟」的象徵，特別容易受到班級中「高地位同儕」或年紀較大的學生影響，而輕忽了對他人的傷害性。因此，及早重視並營造正向的語言環境，是預防不當模仿與校園衝突的重要關鍵。洪于詠醫師也強調，成人的回應方式與校園文化會直接影響孩子的語言內化歷程，若能在第一時間以明確、溫柔堅定但不羞辱的方式介入，更能有效改善孩子的語言行為。

為協助小學生建立健康的語言習慣，並降低模仿不當言語的情形，洪于詠醫師提供以下五項策略可供教師與家長共同參考：一、建立清楚的語言規範，制定明確的反霸凌政策。訂定明確、易懂的校園語言規則，例如禁止辱罵與貶低性用語，並透過班會或課堂定期說明其重要性。

二、以正向示範取代單純責備。師長的言行是學生的榜樣，當學生使用不當語言時，即時示範更合適的表達方式，並在孩子採用良好用語時給予肯定，協助建立正向語言習慣。

三、融入同理心與情緒教育。透過故事或簡單情境，讓學生理解言語可能造成的情緒影響，培養尊重他人的能力，減少模仿負面語言。

四、提供安全的求助管道，建立明確的回報機制。讓學生知道遇到人際困擾時能向導師、輔導室或其他信任的大人求助，增加校園中語言使用的安全感。設立信箱、通報表單，保有良好的雙向溝通。

五、強化家校合作。家長和孩子相處以尊重、清晰的方式溝通，和學校維持一致的語言教育方向，共同降低孩子接觸與模仿不當語言的機會。可定期舉辦親師座談，讓家長可了解孩子可能在校園或網路上遇到的困難，並讓家長了解學校的策略。

草屯療養院長丁碩彥表示，孩子的成長需要社會的陪伴與支持，而語言教育是其中重要的一環。只要大人多一些耐心與示範，孩子就能在安全的環境中學會表達與尊重，與同儕相處更自在。期盼學校、家庭與醫療專業共同努力，讓孩子在友善的語言環境中健康成長，建立自信。