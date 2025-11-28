專家分析短期央行不會結束房市管控 國銀估明年房價續下修

中央銀行在去年9月針對房市祭出第七波選擇性信用管制後，買氣冷卻已逾1年，和去年同期相比，成交量減少近3成，但以雙北來看，房價仍持平。國內銀行近期陸續針對明年房市發表看法，認為央行應會擔憂現在若鬆綁管制，打炒房恐白費，預期在量縮後，明年房價應會面臨較大幅度鬆動，整體房市的調整期會比過往還要久。

全台六都會區日前公布今年10月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為1萬6,989棟，月增5.7%，但年減13.5%。今年前10個月交易量爲16萬8,785棟，年減26.6%。

房市交易量續低迷，房仲業者冀望央行鬆綁房市管制措施。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，雖然房屋移轉棟數創疫情以來新低，和去年同期相比跌幅3成，但房價沒有太明顯的下滑，預估央行不會這麼快結束房市管控，可能只會有1、2項鬆綁，免得打炒房做白工。林啟超說：『(原音)我們可以看到整個議價空間，最近的一些數字顯示相較於半年前、相較於去年的這個時候是有增大的，雖然還沒有成交、雖然價格還沒有下來，但是當你的量越來越少的時候，最後那個議價空間就會變大。如果這個狀況，央行並沒有去做降息或在第七波信用管制沒有去放寬的話，那可能最後價格還是會有一些鬆動的現象。』

儘管成交量明顯下滑，但國內房價今年仍相當有撐。統計顯示，桃園、台中與台南的住宅大樓房價跌幅僅約1%，雙北大樓新產品甚至出現漲勢。遠東銀行總經理周添財認為，根據過去經驗，房市每8年一個循環，但這一次10多年房價都沒有下跌，調整時間會拉長，也因此明年房市成交量持續緊縮，價格續修正。他說：『(原音)是不是入場的好時機？我個人的建議是不適合入場。緩跌的時候應該最不適合入場，如果急跌20%你就可以。今天如果日幣的趨勢是貶值，你會先今天買嗎？』

國內公股銀行承作新青安貸款，合庫銀行指出，在成交量減少下，目前撥款已經不須排隊，預估明年不動產市場「量縮價緩跌」；且未來因為房價修正及景氣未明，逾放比恐會呈現逐漸上升趨勢。(編輯：宋皖媛)