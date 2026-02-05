專家分析 與美談伊朗議題 北京著重風險管理

美國總統川普於4日與大陸國家主席習近平進行了近2個小時的深度通話，談及伊朗問題，川普形容此次對話「極佳」，專家指出，北京在伊朗議題上的核心策略是「風險管理」，旨在保護大陸自身利益而非德黑蘭政權。與此同時，美伊雙方已敲定於6日在阿曼舉行會談，但議程分歧仍使談判前景充滿變數。

《華爾街日報》報導，針對伊朗局勢，前美國國務院高層、現任亞洲社會政策研究所（ASPI）官員羅素（Daniel Russel）分析，習近平面對川普展現的姿態並非基於保護伊朗，而是精確的風險控管。北京首要關切是維持中東局勢降溫，確保石油供應穩定與航道安全，避免大陸能源供應鏈受衝突干擾。

報導指，北京迄今未明確表態支持伊朗，其審慎程度與過去面對委內瑞拉危機時如出一轍。據新華社報導，習近平在通話中態度審慎，強調「美方有美方的關切，陸方有陸方的關切」，並稱只要秉持平等互惠，即可找到解決辦法。習更以「言必信、行必果」釋放訊號，暗示陸方在伊朗問題上的任何讓步，都將取決於華府是否保障大陸的經濟權益。

與川普通話前，習近平已先與俄羅斯總統普丁視訊會晤，就伊朗、委內瑞拉及古巴等議題「校準立場」，展現出一致對外姿態。華府智庫孫韻分析，陸俄對美可能發動軍事打擊的憂慮已提升至新層級，雙方均視伊朗為中東穩定關鍵節點。

美陸領導人斡旋之際，正值美伊談判之前，美伊直接對話籌備過程一波三折。原本雙方同意6日在土耳其伊斯坦堡會面，但在伊朗堅持下，會談地點改至阿曼首都馬斯開特（Muscat）。美方代表團將由川普中東特使魏科夫與女婿庫許納領軍。然而，雙方在會談議程上仍存在尖銳矛盾。伊朗要求會談僅限於「核議題」，並改為雙邊形式，以排除美方關切的飛彈計畫與地區代理人問題。美國國務卿盧比歐則強調，談判必須涵蓋彈道飛彈射程、資助恐怖組織及人權問題，否則難有實質成果。儘管華府對會談效果持高度懷疑，但在至少9名中東領袖的遊說下，川普政府決定如期與會。川普4日也對伊朗發出嚴厲警告，稱其「現在應該非常焦慮」，並重申不排除採取軍事行動。