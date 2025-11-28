專家學者憂公地放領變光電跳板 張啓楷籲建立防範機制確保農地農用

民眾黨立院黨團副總召張啓楷27日強調，勿讓公地放領成為光電擴張的中繼站。（圖／張啓楷辦公室提供）

賴清德總統日前宣布重啟「公地放領」政策，強調要落實土地正義、協助自耕農取得土地。民眾黨立院黨團副總召張啓楷昨（27）日質詢農業部，多位專家學者提醒公地放領一定要落實農地農用，不要變成幫光電開後門。對此，農業部長陳駿季答詢表示不會，卻又稱如果符合光電設置要件，可申請光電案場。張啓楷強調，如果公地放領後，沒農地農用卻變成光電後門，一定會被民眾譴責，農業部要先建立防範機制。

張啓楷指出，農保在74年10月25日試辦，當時以會員為被保險人，可以租地去成為農業會員。民國78年7月1日正式施行，在開辦時，也可以租地成為辦保險人。但總統府在11月21日的新聞稿中卻說，「過去農民若要參加農保必須持有農地」，賴總統任行政院長時推動改革，只要確實從事農作，不論是否擁有農地都能參加農保，忽略了實際上是早在民國78年，租地就可以參加農保。

張啓楷表示，賴總統在總統府舉行記者會，宣布要分八年投入1.25兆國防軍購經費，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標；但到了晚上府發言人又改口，從「武統台灣為目標」，變成「武統台灣『的準備』為目標」，這和忽略租地的農民早可以參加農保一樣，同樣是講話不精準惹議。

張啓楷提到，近期許多媒體與民間團體已公開提醒「公地放領若無明確用途限制，將使農地在放領後立刻面臨轉租、變更用途、甚至種電的風險」。公地放領是落實土地正義，但不能變成光電後門，內政部在總統宣布後立即開始受理相關申請，但農業部又是否會做到照顧好農民和農地？

張啓楷表示，政府一面宣稱捍衛農地農用，一面又留下幫光電開後門的可能性，媒體和專家學者都已經提醒，農業部要站出來捍衛農地。對於陳駿季雖強調公地放領與光電開發是兩件事，但又說「放領後變成私有財產，如果符合光電設置要點，當然可以申請」，公地放領會不會演變成為能源業者另闢蹊徑？

張啓楷要求農業部必須明確規範用途限制與後續稽核制度，公地放領應是還地於民、扶持自耕農，而非讓政策淪為光電擴張的中繼站。他要求農業部立即提出完整制度，包括用途追蹤、轉租限制與放領後的管理標準，以確保土地真正回到農民手中，而不是被能源業者鑽漏洞取得。他呼籲行政院正視民意、堵住政策黑洞，不能再以含糊說詞敷衍過關，更不能讓農民成為政策矛盾的犧牲者。

