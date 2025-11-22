專家實測！健身房淋浴間「驚人細菌量曝光」 示警：必穿拖鞋

美國芝加哥微生物分析師尼克·艾希爾（Nick Aicher）近期進行了一項引發網路熱議的實驗。他親自前往健身房更衣室，採集公共淋浴間地板的細菌樣本並進行培養，結果顯示培養皿中長出厚厚一層細菌，幾乎覆蓋整個表面，讓許多網友看後直呼「以後不敢光腳洗澡了」。

健身房中最容易聚集細菌的地方通常是溫暖且潮濕的環境，例如淋浴間、蒸氣室、游泳池周邊與熱水池等區域。 （示意圖／Pixabay）

根據《Daily Mail》上的影片，尼克使用棉棒在淋浴間地板上反覆擦拭，隨後將樣本放入標示為「公共淋浴間地板」的培養皿中，再置入專用培養箱進行培養。經過一段時間後，培養皿內出現明顯的細菌殖生，覆蓋範圍之廣令人震驚。尼克也藉此提醒民眾，這正是為何在公共浴室一定要穿拖鞋的原因。

這段實驗影片公開後，引發大量網友留言表達驚訝之情，也有人表示自己平時早已養成穿著浴室拖鞋的習慣，看到實驗結果後更加確信這項習慣的必要性。不過也有網友認為，雖然畫面看起來令人不安，但「其實以為會更糟」。

英國萊斯特大學臨床微生物學講師弗里斯通（Freestone）博士解釋，健身房中最容易聚集細菌的地方通常是溫暖且潮濕的環境，例如淋浴間、蒸氣室、游泳池周邊與熱水池等區域。她形容：「只要有汗，就可能有細菌。」弗里斯通博士進一步說明，汗水本身含有多種營養物質，包括維生素、礦物質、胺基酸與脂質等，這些成分會成為細菌與其他微生物的養分來源，因此只要有汗水聚積的地方，細菌就有機會大量繁殖。

微生物分析師尼克·艾希爾（Nick Aicher）近期進行了一項實驗，他前往健身房採集公共淋浴間地板的細菌樣本並進行培養。(圖/翻攝《Daily Mail》)

弗里斯通博士也提醒，健身房環境中常能檢測到金黃色葡萄球菌，其中部分可能具有抗藥性，與MRSA感染相關。若這些細菌經由傷口進入體內，可能造成局部紅腫、疼痛甚至流膿；若進一步擴散，還可能引發發燒、呼吸困難或意識模糊等更嚴重症狀。此外，沙門氏菌也曾在健身器材上被發現，如果經由口腔或黏膜進入體內，可能引發腹瀉、痙攣、發燒等腸胃症狀，嚴重者甚至可能脫水或引發敗血症。

英國布拉德福大學微生物專家弗萊徹（Fletcher）表示，相較於細菌，民眾在公共浴室更常遇到病毒與黴菌引起的感染，其中包含足部疣（由HPV病毒引起）以及香港腳（足癬真菌感染）。他提醒，當人們赤腳接觸潮濕地面時，皮膚上的微小破損便可能成為病原體入侵的管道，因此強烈建議在公共淋浴間務必穿上拖鞋。

皮膚科醫師建議，使用公共浴室的首要原則就是避免皮膚直接接觸濕滑地面，穿拖鞋能有效降低感染風險。洗澡後應將腳縫完全擦乾，避免潮濕環境讓真菌有機會滋生。如果腳部有破皮或傷口，最好暫時避免進入公共浴室，以降低細菌或病毒感染的可能性。若在使用公共浴室後出現持續搔癢、紅腫、滲液或疼痛等症狀，應儘早就醫處理，以免情況惡化。

