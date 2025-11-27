專家憂心 美交貨延宕、AI整合

針對賴清德總統宣布將編列1.25兆元新台幣國防特別預算，國民黨立委羅智強（右）、林沛祥（左）27日舉行記者會，批賴政府窮兵黷武，逼迫台灣青年人走上戰場。（姚志平攝）

賴清德總統拋出8年1.25兆元的軍事採購特別預算，規劃清單是否可行？淡江戰略所兼任助理教授揭仲正面看待，但僅用8年的時間籌獲，現實上有很大問號，且AI資料庫的健全與否，才是精準分析的關鍵；軍事外交研究者陳奕帆也認為，AI方面美方本身尚未成熟，亦可能有所保留，影響中科院整合。

揭仲分析，美國的國防製造產能近年表現不佳，連美軍也受影響，更別說台灣現有的軍購延宕案；再者，產製與分配的國際順序也是影響因素，以NASAMS地對空防空飛彈系統為例，歐洲的需求訂單優先於台灣，光是我國早已開始籌獲的3套NASAMS，國防部預估也要到2029年才會交貨。

此外，台灣之盾牽涉國造與美製系統整合部分，難度甚高、可能還是需要美國協助開發，一來美國自己也在研發，二來恐不便宜，國防部必須小心把關經費。至於AI系統方面，揭仲分析，買先進系統不難，難的是我國有沒有足夠豐富的資料庫數據供AI運算，即使美方可以提供部分，但國軍自己對台海周邊的資料掌握是否足夠才是大問題；國軍更應投資在加強監偵資料上。

陳奕帆也擔憂交貨時程，美國軍火商生產力不足，就算添購也無法如期獲得軍備。而在AI方面，美陸兩國對軍用系統仍多有保留，因不確定其是否能精準辨識與回擊，美方也不見得能優先售台，再加上必須與中科院研發系統整合，難度最高。

此外，陳奕帆指出，我方與美方宣示合作組成「無人機國家隊」，有利國內產業發展，但無人機換代升級速度很快，且目前大陸大疆在市占、性能最強大，若在關鍵零組件無法獲得「紅色供應鏈」外的替代品，品質將堪憂。而台灣的無人機飛手也嚴重缺乏，建置10萬架無人機，等於每2名軍人要有1人會操作。