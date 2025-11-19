專家批不合理：台飼料管理嚴 廚餘卻免檢驗

丹麥向來被視為全球養豬產業的標竿，以極高的育成率和效率管理聞名。現於丹麥進修動物科學碩士的台灣獸醫師黃君指出，包括丹麥在內的歐盟國家，早已全面禁用廚餘養豬，丹麥更將廚餘轉化為能源產業。當地廚餘經預處理後送入沼氣廠發電，產生的沼泥再製為堆肥材料，形成循環經濟鏈，年創逾百億歐元收益，值得台灣借鏡。

黃君表示，歐盟已全面禁用廚餘養豬，美、加、日、韓雖仍有使用，但比例極低且逐年下降。其中南韓自二○一九年爆發非洲豬瘟以來，至今疫情仍未完全撲滅；日本雖允許部分廚餘養豬，但嚴禁使用家庭廚餘，原因是成分複雜、來源不明，風險過高。

廣告 廣告

她指出，台灣目前將家庭與企業廚餘混合餵豬，缺乏檢驗與分類管理，加上豬場密集，一旦出現破口，疾病傳播速度遠高於地廣人稀的國家，不該採用相同的防疫標準。

黃君也批評，台灣法令對飼料安全要求嚴格，卻容許被定義為「廢棄物」的廚餘進入豬隻食物鏈，形成政策矛盾。依照「飼料管理法」，動物飼料須經重金屬、黴菌毒素、藥物殘留與病原檢驗，並建立溯源系統，才能確保食安，但廚餘卻不需要經過檢驗直接餵豬，為台灣食安埋下未爆彈。

她認為，台灣家庭廚餘占比高，成份複雜且有衛生疑慮，建議比照歐盟，全面禁用廚餘養豬，因為不只非洲豬瘟病毒，廚餘裡的沙門氏菌等病原，都可能是生物安全破口的一環。

【看原文連結】

更多udn報導

38歲自封「台大學霸」徵女友 不滿質疑舌戰網友

拆拆拆…北捷優化車廂挨轟 網友怒：意圖使人摔倒

在台「綠燈」喊「藍燈」被糾正 大阪女曝原因

胡瓜錄「綜藝大集合」誤觸胸部 籃籃打破沉默發聲了！