專家拆解川普T1手機 證實幾乎是金殼版HTC U24 Pro

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（中央社舊金山12日綜合外電報導）美國總統川普家族企業「川普集團」去年推出新電信服務Trump Mobile，上月開始交付原先標榜「在美國設計製造」的T1金色手機，不過專家拆解後發現，T1其實是經過微調的HTC U24 Pro。

新聞網站Yahoo Tech報導，隨著延宕已久的Trump Mobile T1手機陸續送到媒體與評測人員手中，外界注意到這款手機的外型與HTC某款現有手機如出一轍，如今維修網站iFixit掌握相關證據。

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iFixit對美國國家廣播公司新聞網（NBC News）取得的T1手機進行拆解，結果顯示T1幾乎是HTC U24 Pro的翻版。儘管兩者不是百分百相同，差異大多僅止於外觀，以及一些零組件選用不同供應商的產品。

iFixit著手拆解前，先對T1與HTC U24 Pro做電腦斷層掃描並進行比較，發現兩者內部結構幾乎一模一樣。經過拆解後，他們證實兩款手機均採用高通（Qualcomm）的Snapdragon 7 Gen 3處理器，其他內部零組件也相同。

T1手機確實有幾處細微差異，包括內建容量稍微大一點的電池，喇叭孔排列圖樣也不同。

T1手機的儲存晶片和隨機存取記憶體（RAM）是由美光（Micron）供應，HTC U24 Pro則是使用SK海力士（SK Hynix）的產品。此外由於軟排線加長，T1相機的閃光燈位置也有微調。

在其他方面，除T1手機採用標誌性金色塗裝外，兩者的基本硬體一致。事實上，兩款手機的相似程度高到iFixit甚至能將HTC的主機板裝進T1機殼中，且可正常運作。

外界最關心的問題之一在於T1手機在哪裡生產，畢竟T1原先的宣傳強調「在美國製造」，但這樣的說法已悄悄自官網移除。T1的包裝盒如今僅標示「自豪地在美國組裝」。

iFixit團隊指出，Trump Mobile可能是進口已經預先組裝好的機殼與螢幕組件，再在美國完成其餘零組件組裝。

科技網站Engadget報導，要價499美元（約新台幣1萬5800元）的T1手機電池產自菲律賓，但絕大多數零組件來自中國。

綜合所有證據，iFixit推斷，鑒於Trump Mobile品牌成立時間不長、產量有限，且售價與HTC U24 Pro相近，「T1唯一可能的產地，就是那些已擁有這款手機所需現成模具及產線的工廠」。

iFixit總結道，T1是一款「在中國設計、在中國製造，且絕大多數零組件來自中國」的手機。

Trump Mobile未回應Yahoo Tech的置評請求。（編譯：洪培英）1150612