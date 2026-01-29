專家指出關鍵測試下一步 水下噪音能否低於預設標準

國造潛艦海鯤艦首度進行潛航測試，現場有許多民眾拿國旗為海鯤號加油。記者劉學聖／攝影

國造潛艦原型艦海鯤艦，昨天首度下潛，台船指海鯤艦達到此次測試預設的五十公尺潛深。專家表示，此舉的確是值得肯定的成績，也證明建軍規畫靠的是團隊而非個人；接下來關鍵是，潛艦的水下噪音能否低於預設標準；至於先前外傳造艦團隊以今年六月為交船目標，若對比國軍現役劍龍級當年在荷蘭建造時的例子，目標恐嫌樂觀。

旅美「台海安全研究中心」主任梅復興指出，一九八○年代荷蘭建造劍龍級，是以現役旗魚級潛艦進行改良，外型基本沒有改變，其海測也進行約一年。相較之下，從劍龍級到海鯤艦，變化幅度遠遠過之，能否在六月完成海測交艦，相當有挑戰。

廣告 廣告

梅復興指出，潛艦的外型改變，潛航的噪音值就會不同；當初澳洲自製柯林斯級遭遇問題之一，就是水下噪音值不過關，此數值必須經由潛航測試才能知道。另一方面，他說，台灣周邊航運發達，往來船隻極多，要找到背景噪音極低、適合進行測試的海域，也會是問題。

一名不願具名的海軍退將表示，海軍作為業主，自然會對噪音等數值，設立測試驗收標準；比較值得憂慮的是，本案的政治性與外界關注度太高，軍方最後未必頂得住，最後可能即使有瑕疵，還是「現況接收」辦理交船。

中華戰略學會資深研究員張競說，海測有進展確實值得肯定，但別被喜悅沖昏了頭，後續還有更艱難挑戰與關卡等待克服。尤其必須牢記「輸出許可」與「知識產權」的重要性，才能順利建構國造潛艦戰力，並能維持戰備永續經營。

張競表示，這也證明「造艦靠團隊，莫迷信個人」，台船與海軍的領導階層數度更替，造艦計畫仍然繼續獲得進展，可見沒有「非誰不可」的道理；更重要的是回歸專業。

【看原文連結】

更多udn報導

性愛片震驚政壇！總統顧問偷情美女下屬 雙雙下台互告

水餃這樣煮Q彈不黏鍋 網喊「高級廚師才會」還可省錢

年前大掃除必做！命理師曝轉運3招：電燈閃爍快換

周子瑜「辣露美胸＋川字腹肌」 神級S曲線美瘋