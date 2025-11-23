專家指日本不會上島護台：自衛隊核心任務是護美軍、非直接保衛台灣

一架日本航空自衛隊F-2戰機掛載2具副油箱、4枚ASM-2空艦導彈（訓練彈）和2枚AAM-3紅外格鬥空對空導彈。高市早苗的言論暗藏玄機，自衛隊在面對「存立危機事態」時，會和美軍共同進對，以「掩護美軍」作爲首要任務。 圖 : 翻攝自觀察者網

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗近日在國會提到，若中國以軍艦或武力奪取台灣，情況可能構成日本「存立危機事態」。這番說法被視為東京對台海局勢更直白的警示，也讓中日緊張再升級。中國已公開抗議並祭出多項反制，而日本方面則強調整體對台政策未變，沒有收回相關表述。

根據《日經亞洲》引述美國蘭德公司（ RAND ）日本研究負責人霍南（ Jeffrey Hornung ）的分析指出，「存立危機事態」源自 2015 年安保法制修法，核心精神是日本在國家存亡受到威脅時，可對盟友行使集體自衛權；而日本唯一的同盟國就是美國，實際情境幾乎都指向「自衛隊與美軍共同應對」，並不意味著日本要直接保衛台灣。

霍南明確表示，自衛隊，特別是陸上部隊，不會踏上台灣本土，因為那等同直接防衛台灣，超出現行法律框架。他指出，自衛隊的任務在於「最有效保護美軍」，確保美軍能順利執行其在台海的防衛行動。具體可能作為包括：在周邊海空域為美軍艦艇護航、派遣戰機與偵察機提供空中掩護、協助反潛與追蹤中國艦艇動向等，讓美軍能將主力投入台海戰區。

分析指出，美軍若遠距離介入台海，屬「客場作戰」；在此情況下，日本基地、情監偵以及海空支援都能顯著減輕美軍負擔。因此，即使自衛隊不會直接派兵上島協防台灣，日本依然可能在後勤、側翼與情報面扮演關鍵角色。

