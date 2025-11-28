專家指重啟核電 淨零電力雙滿足

隨著歐盟近年就要課徵CBAM（俗稱碳關稅），我國產業減碳壓力也愈來愈大，而我國最主要的排碳來源之一就是能源業，外界期待核二及核三盡速重啟，除了能夠配合淨零路徑，達成電力排碳數降低外，也能夠協助企業減碳，氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，隨著AI等產業發展、電力緊張，呼籲應盡速重啟核電，達成淨零及滿足電力需求等雙目標。

台電董事長曾文生稱核電重啟分別需要「1.5+n至2+n年」，外界預估最快可望於2027年啟動。楊家法說，過去民進黨不願顧及外界聲音，這次會主動提出重啟，主要是因為受到美國政府壓力及AI供電吃緊等因素。

全國廢核行動平台則指出，核三廠若要重啟，實際上需提交再運轉計畫、接受核安審查、環評程序、取得許可、維修設備、耐震補強、進行安全測試等完整程序，總重啟時程至少需要5至10年。僅憑1.5至2年的安全檢查，根本無法確保核電安全，也刻意誤導重啟所需時間。

廢核平台認為，核二、核三重啟評估無法符合核安無虞的要件，更呼籲台灣應盡速完成高階核廢料選址立法及完成高階核廢料處置場址的選址，確保台灣有高階核廢料處置場址，才是符合「核廢有解」的最低標準。

核安會科長陳彥甫說明，目前台電仍未向核安會提出再運轉申請，若是提出申請應檢附「再運轉計畫」，其中應包括機組現況、人力配置、定期維護等事項，待核定後，台電應依計畫執行並提出結果報告，核定並換發運轉執照，才能裝填核子燃料繼續運轉，計畫中也應提出老化安全評估等事項。

環境部政務次長葉俊宏則指出，重啟核電是否納入環評，目前仍在研究階段，主要是台電提給核安會的安全報告就可能包括部分環評可能要審查內容，且核安的部分核安會當然更是專家，無法重複審查。不過，環評審查與核安會審查最大差異在於公民參與，因此重啟核電是否納入環評等則會之後再做檢討。