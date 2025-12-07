專家推測大陸冷氣團「這時」報到：低溫下探10度

即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今（7）日在臉書指出，北部、東半部高溫24至26度，中南部可達28度，新竹低溫僅10.7度。明（8）日起東北季風增強，北部、東半部轉為陰雨，北台灣白天高溫降至21至23度；週二到週五各波東北季風陸續影響，日夜溫差大。週六下半天起冷空氣南下，週日最冷，北台灣白天恐只剩16至18度，中北部清晨低溫有機會下探10至12度，可能出現入冬首波大陸冷氣團。

吳聖宇今日在臉書指出，今日日間各地天氣穩定、溫暖舒適，但明日起東北季風增強，北部、東半部降雨變多，氣溫也會明顯下滑。接下來一週將持續受到不同程度的東北季風干擾，各地日夜溫差加大，其中週末前後更可能迎來入冬以來的第一波大陸冷氣團。

吳聖宇表示，受到北方大陸高壓出海影響，今日風向逐漸轉為偏東風。迎風面的東半部、恆春半島雲量較多，大台北東側、宜蘭到花蓮、以及南台東仍有零星降雨，但影響不大；西半部則大多是晴到多雲，整體十分適合外出。白天溫度明顯回升，北部、東半部高溫落在24至26度，中南部更有26至28度，皆偏暖。不過清晨仍出現輻射冷卻低溫，竹苗、雲林、南投一帶多處低於12度，新竹關西更下探10.7度，提醒民眾留意日夜大溫差。

接著，吳聖宇指出，明天新一波東北季風南下，中高層短波槽掠過台灣，使北部、東半部轉為陰雨天氣，北部山區及宜蘭有局部較大雨勢。白天高溫下降最明顯的是北台灣，苗栗以北到宜蘭僅 21至23度，中南部影響較小，仍有24至28度。明晚到後天清晨，中北部、東北部空曠地區低溫恐降至15度或以下。

至於週二，吳聖宇推測，週二白天仍受東北季風影響，迎風面的北台灣及花東仍有短暫雨，但雨勢逐漸減少。新竹以北到宜蘭高溫維持21至23度，花東23至25度，中南部則仍有26至28度。夜間至週三清晨，中北部低溫依舊可能落在15度上下，清晨時段偏涼，日夜溫差仍大。週三風向轉為偏東風，高壓迴流下東半部雲量偏多，仍有零星降雨。白天溫度回升，北部、東半部來到25至28度，中南部則上看27至29度，但深夜至隔天清晨，中北部空曠地區仍有15度左右低溫。

隨後，吳聖宇分析，週四、週五另一波較弱東北季風南下，微弱鋒面通過台灣北方，使北部、東北部雲量增多，也有局部短暫雨。白天高溫稍降到24至26度，但依舊偏暖，中南部仍維持26至28度以上。夜間中北部及東北部空曠地區低溫持續可能下探15度，提醒清晨外出民眾注意保暖。

吳聖宇認為，真正劇烈的降溫出現在週六下半天。鋒面掠過後，較強東北季風與冷空氣將明顯南下，北部、東半部轉為陰雨，中南部雲量增多。白天上半天仍偏暖，北部23至26度，中南部26至29度，但從下午開始溫度會逐漸下滑。週六深夜到週日清晨，中北部、東北部低溫可能降至13度甚至以下，南部及花東空曠區也可能出現17度上下。

最後，吳聖宇推測，週日冷空氣達最強，北台灣高溫僅16至18度，中部及花蓮也可能不足20度，南部與台東為21至23度。晚間至週一清晨恐為本波最低溫，中北部、東北部空曠地區有機會下探10至12度，台北市低溫是否跌破14.4度將是觀察重點；若達標，將成為入冬首波大陸冷氣團等級。南部及花東空曠區也可能降至14度或以下。





