專家揭牛仔褲褪色頭號凶手 洗衣「加 1 調味料」告別褪色、變形

專家建議用冷水加白醋清洗牛仔褲，可防止褲子褪色。（示意圖，photoAC）

牛仔褲可說是大家衣櫥裡的超級主力，但反覆洗滌帶來的褪色、變形問題，總讓許多人感到心煩。澳洲的服飾達人對此提供神救援的妙招，只要在清洗時神來一筆加入一小杯白醋，並且將褲子翻面用冷水洗淨，就能有效鎖住染料，讓牛仔褲每次洗完都像剛買的一樣。

據英國《鏡報》報導指出，牛仔褲之所以變老舊，罪魁禍首就是清洗過程中染料被沖掉，尤其熱水會加速染料流失，褪色更嚴重；此外，洗衣精洗淨效果太強、洗得太頻繁，或是脫水轉速過高，都會讓牛仔褲黯然失色，甚至版型鬆垮垮，完全失去往日的風采。

牛仔褲要如何防止褪色、變形？

澳洲線上服飾品牌創辦人莉安娜（Leanna Spektor）則大方分享防褪色的秘訣，她強調很多人誤以為褪色是理所當然，可是實妙招就在細節內，只要在水裡加入一杯白醋，再將內裡翻出來用冷水洗，就能搞定一切。莉安娜掛保證表示這招已使用多年，絕對有效。她解釋白醋是天然的定色小幫手，能讓染料緊緊附著布料，不僅護色，還能順便帶走殘留在纖維裡的洗劑，而翻面洗則能減少摩擦，大大降低褪色風險。

莉安娜最後貼心叮嚀，清洗時務必挑選專門對付深色衣物的溫和洗劑，切記使用柔軟精是NG方式，因為它會黏在纖維上，反而讓布料更容易起毛球。褲子清洗完畢，建議採用自然懸掛風乾的方式，謝絕烘乾機，因為高溫不只會讓褲子褪色顯舊，還會偷偷縮水，得不償失。

