專家揭長壽關鍵！「少吃」讓細胞喘口氣 有助健康老化

食安專家楊世煒在臉書粉絲專頁分享，多項研究已顯示，想要長壽最有效的方法之一，就是降低進食量。（翻攝自pexels）

食安專家楊世煒近日在臉書粉絲專頁「韋恩的食農生活」分享，多項研究已顯示，想要長壽最有效的方法之一，就是降低進食量，關鍵並不只是控制熱量，而是當細胞內粒線體不必長時間高強度運作時，便較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物。

為什麼「少吃」有助延長壽命？

他說明，當進食量降低時，粒線體處理能量的需求隨之減少，所承受的氧化壓力也會下降。粒線體不需長時間高強度運作，便較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物；反之，若長期攝取過多食物，粒線體為了轉換能量，氧化反應頻繁，自由基生成增加，身體的抗氧化系統壓力也會隨之升高。

廣告 廣告

他以「發電廠」比喻粒線體，指出其在產生能量時難免會出現如火星般的副產物，這些小火星就是自由基。人體粒線體內的維生素E、穀胱甘肽、Q10與α-硫辛酸等，就是天然的抗氧化系統，負責中和自由基，但若粒線體長期高負荷運作，火星數量過多，抗氧化系統也可能不堪負荷。

韋恩表示，這也是為何在高熱量、高攝取的飲食型態下，人體對抗氧化營養素與維生素的需求會明顯增加，用以維持細胞與粒線體的穩定運作。他強調，「吃得少」並非單純減熱量，而是讓細胞獲得休息空間，減少長期累積的氧化傷害，有助於健康老化。

更多鏡週刊報導

中油油庫重劃奪建築金質獎首獎 高虹安擘劃轉型藍圖成關鍵推手

台61線驚見「馬匹闖入」！ 轎車閃避不及馬慘被撞飛亡

馬桶公司得標軍購案？爆馬英九時期這公司也搶下5.94億軍品訂單 公告曝光