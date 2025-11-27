專家揭香港世紀大火「4害命元兇」！宏福苑罕見5級火警至少44死、8棟燒7棟





香港新界的大埔宏福苑社區發生30年來最嚴重火災事故，當局表示事發大樓外覆有易燃竹棚（鷹架），加劇火勢蔓延，31層大樓「8棟燒掉7棟」，罕見被列為最嚴重的5級火警，動用超過8百名消防員直至入夜搶救，掀起各界探討「害命元兇」！



害命元兇1：疑工人在施工地抽菸

香港宏福苑大火許多指控指向「工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關」，加上相關影片在網路上瘋傳，甚至伴隨出現民眾質問聲音「你又在這裡抽菸啊？」，無視消防安全規定的舉動令人觸目驚心，雖然原PO並未透露具體的時間，仍然掀起外界質疑是否因此釀災。

香港宏福苑大火前一個月，有網友透過「宏福苑大維修苦主聯盟」發文，提醒住戶小心火災。FB@宏福苑大維修苦主聯盟

害命元兇2：維修工程使用不合規物料

據香港TVB新聞報導，起火點始於建築外圍的竹造鷹架以及尼龍製圍網，易燃材料起火後快速燃燒，點燃臨近大樓。



大廈拉皮維修工程使用不合規定的物料，成為公認害命因素之一。香港特首李家超率隊於凌晨會見媒體時，也首次交代現場觀察到的異常情況，包括外牆「保護網、保護膜、防水帆布及塑膠布」燃燒速度遠超合規物料，保安局局長鄧炳強形容燃燒情形「比一些合規格的物料猛烈，這是不尋常的」。



港九搭棚同敬工會理事長何炳德則指出，部分施工單位為節省成本可能使用「沒有阻燃功能的普通網」，阻燃網一片要價約90元，但普通網只需50多元且可重複使用，直言有業者「賭沒有人來查」。外媒報導包括《路透社》也批評了竹製鷹架的危險性、CNN資深記者Ivan Watson則提及，現場搭設傳統竹編鷹架，香港因地狹人稠，竹棚至今仍普遍使用。

香港當局在大埔宏福苑社區五級火警發生當日，舉行救援簡報，消防處副處長（行動）陳慶勇、助理救護總長（新界東）周詠賢、警務處新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒及新界北總區交通部支援總督察林曉暉交代詳情。圖片來源 ：FB@香港消防處 Hong Kong Fire Services Department

害命元兇3：煙囪效應

建築物空氣沿著有垂直坡度的空間向上升或下降，會造成空氣加強對流的現象，最常見的現象是火爐熱空氣隨著煙囪上升，火警若出現就會成為大火蔓延拔升的推手。

當局消防處長楊恩健也指出，宏福苑建築高度加上密集棚架產生強烈「煙囪效應」，消防現場最多同時出動888名消防員與128架消防車，需逐層推進，每滅一層才能繼續往上（下午15:02火警升三級，僅半小時後便升至四級，入夜後再升至最高級第五級），整體燃燒速度迅猛且異常。

由於香港宏福苑為「十字型樓宇設計」，廁所與廚房處外設槽式通風天井，以利通風採光，但火災出現時，就會和電梯槽一樣，形成巨大煙囪，火勢極速向上燃燒，造成火頭從樓頂拔出。

消防處長楊恩健指出，宏福苑建築高度加上密集棚架產生強烈「煙囪效應」。圖片來源：東森新聞

害命元兇4：氣候影響

火警發生時，香港冬季氣候受東北季候風帶來乾燥大陸氣流所影響，香港天文台曾表示沿岸天氣乾燥，風勢頗大，尤其高地達烈風程度，宏福苑樓高風大，四處皆無遮擋，更加助長火勢蔓延。

香港特首李家超表示，已成立專案小組調查火災原因，包含該建築物的外牆是否符合防火標準，若存在任何不當行為，誓言依法追究責任，目前已逮捕3名涉嫌「誤殺」的男子，並安排受影響人士入住臨時庇護中心，以及為死傷者家屬提供援助及情緒支援。醫院管理局亦已啓動應急機制，全力救治傷者。



《路透社》則報導2025年3月香港政府曾表示，今後所有新的公共工程合約裡，50%必須使用金屬鷹架，當時重點似乎更著重工人安全而非火災風險。此次宏福苑發生罕見5級大火，也為香港建築法規修法再度敲響警鐘。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

