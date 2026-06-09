專家揭「投標必看」2大關鍵，少做這一步恐慘賠！

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房價居高不下，不少民眾將目光轉向法拍市場，希望用相對低的價格買到理想房產。然而，法拍屋看似充滿機會，背後卻隱藏不少細節與風險。一般小資族到底該如何進入法拍市場，有這幾件事要注意？本集《下班去你家》由主持人蔡尚樺與法拍小哥陳俊廷來為你一一分析。



法拍屋怎麼挑？先看懂法院公告與筆錄內容

在法拍市場中，法院公告可說是投資人最重要的第一手資訊。公告內容除了載明案件編號、投標方式及拍賣日期外，也會揭露房屋遭到拍賣的原因與案件背景。法拍小哥指出，投資人可以先從案件事由進行初步篩選。例如案件若涉及一般財務糾紛、繼承分產或婚姻財產分配等情況，通常較容易評估風險；若內容符合自身接受範圍，再進一步研究物件條件與市場價格。

離婚、分家產占大宗 「缺錢型案件」反而更棘手

究竟哪些原因最常導致房屋遭到法拍？根據實務經驗，常見案件包括資金周轉困難、遺產分配糾紛以及離婚財產分割。其中，離婚與分家產案件雖然涉及家庭糾紛，但因多數當事人仍具一定經濟能力，後續處理相對單純。反而是因債務問題進入法拍程序的案件，更需要特別留意，包括房貸無力繳納、信用卡債務累積，甚至近年屢見不鮮的詐騙受害者，都可能成為法拍案件來源。法拍小哥分析，若屋主因遭詐騙而失去償債能力，後續法律程序往往更複雜，也可能衍生其他權利爭議，增加投資人的風險。



投標前多做一步 降低法拍踩雷機率



面對法拍市場潛藏風險，法拍小哥建議，投資人除了閱讀法院公告與查封筆錄外，也應主動向地政機關申請第二類謄本，透過地址、建號與地號進行查詢，將法院資料與地政謄本相互比對，確認產權狀況、面積登記及是否存在限制處分等問題，雖然無法完全排除風險，卻能大幅降低誤判機率，避免因資訊落差而付出高昂代價。在法拍市場裡，真正的關鍵從來不只是價格夠不夠便宜，而是投標前是否做好完整的盡職調查。對投資人而言，多花一些時間查證資料，往往比得標後補救來得划算得多。

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更多精彩內容都在《下班去你家》，讓主持人蔡尚樺與法拍小哥陳俊廷來告訴你



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