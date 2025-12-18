專家揭「抹茶男心理」：想被喜歡才偽裝 心理師：表演型人格終會破功

圖/TVBS

近年來「抹茶男」這個新詞彙在約會文化中悄然興起，用來形容那些精心打造外在形象，期待受到青睞的男性。然而，多位專家和分享者指出，刻意塑造的人設不僅讓人心累，關係也難以長久。透過真誠表達自己、了解彼此差異、建立自我肯定，才能在人際關係中找到真正的連結。專家們也強調，從小缺乏情感教育和人際關係課題，導致許多人在成長過程中被網路或電視誤導，只能從經驗中跌跌撞撞獲得人生體悟。

抹茶男假人設難長久，專家指出真誠才是唯一道路。圖/TVBS

分享者Peter表示，他曾嘗試迎合女生喜好來塑造自己的形象，但這樣的做法只能短暫吸引對方注意。他發現當相處時間拉長，或在一場約會中時間較久時，就會露出馬腳。Peter後來領悟到真誠才是唯一的道路，當他學會真誠表達自己，與女生分享自己的人生故事，或好奇地觀察對方並提問時，話題變得更多元，交流也更有真實感。

廣告 廣告

抹茶男假人設難長久，專家指出真誠才是唯一道路。圖/TVBS

情感教育課程業者張書昀認為，無論是抹茶男或假裝自己是ABC的行為，其底層動機並非惡意，主要還是想要找到伴侶、被他人喜歡。她指出，根本性的解決方法是增加男女之間的相互理解，因為兩性之間的差異和驅動想法的因素不同，是造成彼此價值觀落差的原因。張書昀進一步解釋，現今社會處於一種過度混亂期，許多人不僅對異性認識太少，對自己也了解不足，不清楚自己喜歡成為什麼樣子。

諮商心理師簡佑庭分析，這些表演型男性可能是因為缺乏自信，懷疑或不相信自己能夠輕易獲得女性的欣賞或認同，所以會模仿或學習網路上討論的「好男人」形象。她強調，健康的關係需要更好的自我肯定和自我認識，當我們有自信展現真實的自我時，欣賞我們的人自然會被吸引。簡佑庭也提到，從小到大學校欠缺人際關係的課題，導致許多人不知如何建立情感價值觀，正確觀念往往是從跌跌撞撞的經驗中獲得。

抹茶男假人設難長久，專家指出真誠才是唯一道路。圖/TVBS

從認識自己到學會尊重他人，都是建立人際關係的重要根基。專家們一致認為，表演型人格終有一天會破功，不是維持關係的長久之道。

更多 TVBS 報導

「4生肖」中年轉運！事業財富雙收 他有貴人助力大筆錢入袋

「男孩思維直接目標強」女孩安靜男孩追不停 專家：這非懶散是天賦

金星入天秤！「4生肖」人際關係迎轉機 貴人、桃花接著來

4生肖「3年內暴富」！這類人眼光神準 股票房產全賺爛

