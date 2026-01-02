專家曝今年台股「頭尾甜」！ 台積電1/15法說會挑戰營收新高

今（2）天是台北股市2026年首個交易日，雖然美股在2025年封關下跌，卻沒有太多影響到台股走勢，指數在開盤時大漲200點，站穩2萬9大關，指數在盤中更是不斷攻高；權值股台積電早盤最高觸1565元，再創歷史新天價，而15日即將召開的法說會，也被視為元月行情的重要風向球。

台股盤中衝破2萬9 台積電觸1575元創新天價

2026開門紅、新年新氣象，無視美股走跌陰霾，在電子股領軍衝鋒，還有記憶體、光通訊助漲之下，開盤一度上漲超過200點，站上2萬9千點關卡；其中台積電一度衝上1565元，再創歷史新天價，也為2026年開啟新篇章。

分析師邱敏寬指出，台股今天算是開一個小紅盤，但強勢股的部分包括光通訊、記憶體族群，或是AI特別是跟GB200、GB300相關的族群，通通活蹦亂跳，液態散熱的個股這一波真的漲太多，所以今天都呈現高檔修正的狀況。

台積電1/15台積法說會 2026營收有望挑戰新高

短線漲多還是有震盪可能，但分析師點出，目前技術面還是維持多頭趨勢，元月的紅包行情還是可以好好期待，特別是台積電15日將召開法說會，公布2025年第4季財報以及2026年第1季財測，市場預期，台積電2026年正式進入「2奈米元年」，在AI加速器訂單帶動下，3奈米與先進封裝產能維持高檔，2026年營收獲利可望再挑戰新高，相關供應鏈也有發揮空間。

邱敏寬表示，台積電帶頭的先進製程絕對是無庸置疑，現在來說的話，有一個新產品叫TPU，需要台灣很多相關的IP，所以這些IP廠商最近蠢蠢欲動，今年大概是頭尾兩頭甜，中間會稍微有微笑曲線往下走。

另外美國消費性電子展也即將登場，輝達執行長黃仁勳預計在5日發表主題演講，實體AI與機器人應用，被市場視為本屆展會焦點之一，也提升市場對長期獲利成長的信心。

台北／魏于恬、余苓瑀 責任編輯／張碧珊

