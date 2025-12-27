專家曝大地震「搖晃秒數」示警：未來一週注意5.5～6.0餘震
記者李鴻典／台北報導
1227深夜發生大地震，氣象專家組成的粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（28）天凌晨發文提醒，未來一週注意5.5～6.0餘震。
這次地震不少人感受強烈，「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文寫下，花蓮4級21秒、宜蘭16秒、新竹、桃園12秒、新北11秒；該論壇並提醒，未來一週注意5.5～6.0餘震。強震發生時「蹲下、掩護、穩住」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也直言，還好深度夠深，否則感受會更加劇烈！另外提醒，地震結束後，一定要關閉瓦斯！
中央氣象署資訊顯示，27日晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域）。
各地震度級
宜蘭縣地區最大震度 4級
新北市地區最大震度 4級
花蓮縣地區最大震度 4級
臺北市地區最大震度 4級
基隆市地區最大震度 4級
桃園市地區最大震度 4級
新竹縣地區最大震度 4級
臺中市地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
新竹市地區最大震度 4級
苗栗縣地區最大震度 4級
彰化縣地區最大震度 4級
雲林縣地區最大震度 4級
臺東縣地區最大震度 4級
嘉義縣地區最大震度 4級
嘉義市地區最大震度 4級
臺南市地區最大震度 4級
高雄市地區最大震度 3級
屏東縣地區最大震度 3級
連江縣地區最大震度 2級
澎湖縣地區最大震度 2級
金門縣地區最大震度 1級
