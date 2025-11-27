專家曝省錢妙招！「這5項」生活用品千萬別買

生活中心／翁莉婷報導



近年來不斷通貨膨脹，導致有民眾認為在房價、生活成本都上漲的情況下，即使月薪達到五萬或更高還是倍感壓力，每月的薪水跟開銷只能剛好打平。近日有專家指出「5樣生活用品」應該停止購買囤貨，並改以其他物品替代達到最有效的「省錢效果」。





通貨膨脹「薪資趕不上物價」！專家籲停止購買「5樣生活用品」親授省錢妙招

許多家庭常花大筆費用到賣場採購生活用品。（示意圖／翻攝自pexels）





隨著物價不斷上漲，不少人生活開銷上除了吃、喝、玩樂，在生活用品方面常常花大筆費用到賣場採購。根據外媒《GoBankingrates》報導指出，即使考慮到通貨膨脹因素，對大多數家庭來說問題不在於收入而是「消費習慣」，很多中產階級家庭每月花數百美元購買一些可能不需要的日常用品，更列出下面「5項」應立刻停止購買的物品。

廣告 廣告





通貨膨脹「薪資趕不上物價」！專家籲停止購買「5樣生活用品」親授省錢妙招

專家點出「衛生紙、香氛蠟燭、一次性電池、濕紙巾、咖啡膠囊」等生活用品可減少購買。（示意圖／翻攝自pexels）









1.名牌衛生紙和紙巾

大多數消費者非常注重品牌，他們有自己喜歡的品牌很難做出改變，即使價格相差懸殊。對於紙巾和衛生紙這類日用品，可能會讓人花大筆錢卻沒得到太多額外價值。

2.香氛蠟燭

蠟燭能讓家裡充滿香氣，然而它們價格偏高，燃燒得也很快。可以選擇更持久又耐用的產品，如香氛蠟燭加熱器、天然香氛機等。

3.一次性電池

一次性電池壽命短且價格越來越貴。可考慮購買「可充電電池」和「優質充電站」，雖然前期投入成本高，但節省的費用很快就會累積起來。

4.一次性拖把墊和濕紙巾

這些產品用完就扔且價格昂貴，可找能重複使用的清潔墊，既環保又省錢。

5.一次性咖啡膠囊

咖啡機近年來風靡全球，而咖啡膠囊帶來的便利性也伴隨一定成本。

原文出處：通貨膨脹「薪資趕不上物價」！專家籲停止購買「5樣生活用品」親授省錢妙招

更多民視新聞報導

黃偉哲攜手南科推廣台南漁產 虱目魚、鮮蚵有望進入園區團膳

彰化百年「山壩福德宮」遭潑漆！信徒痛心譴責

勇士苦吞敗仗！柯瑞末節跛行離場 火箭作客奪勝

