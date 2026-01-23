專家曝阿蘇火山口氣流混亂！墜機3人仍失聯

▲日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機20日墜毀阿蘇火山，機上64歲機師及41歲男性、36歲女性兩名台籍遊客生死不明。（圖／熊本縣警／翻攝自每日新聞）

[NOWnews今日新聞] 日本熊本阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀在火山口的重大事故，2名台灣旅客及1名飛行員至今下落不明，前航空自衛隊隊員、航空危機專家松家秀平表示，阿蘇山的火山口周邊氣流紊亂，飛行難度極高；但也有專家懷疑事故恐有多種因素。

據日媒《熊本朝日放送》報導，日本運輸安全委員會2名事故調查員今（23日）上午已到直升機營運公司「匠航空」辦公室進行調查，預計將檢查飛行路線相關文件。警方、消防員及自衛隊事故調查人員，今上午也在阿蘇市消防本部，商討搜救3人的方式。

前航空自衛隊員、熟悉航空技術領域危機管理的千葉科學大學教授松家秀平表示，阿蘇山山岳地帶的氣象特性對直升機影響非常大，從火山口上升的上升氣流，與周邊產生的下降氣流，會形成複雜交錯的狀況，火山口周邊氣流紊亂，即便飛行員本身或機體沒有異常，也屬於飛行難度極高的區域。

1992年也曾發生過小型飛機墜落在富士山火山口的航空事故，造成機上3人全數罹難，當時航空事故調查委員會就將「富士山山頂上空複雜且劇烈的氣流紊亂」列為事故原因。

不過，有同機型直升機操作經驗的專家野口克也則指出，直升機往火山口墜落令人難以理解，因為飛行員、尤其是小型飛機飛行員，會本能的一邊飛行、一邊尋找墜落或迫降的可能地點。

野口曾用無人機勘測、拍攝阿蘇火山的火山口內部，他指出若觀察噴氣孔就可以很容易看出風力大小和風向，如果經常在當地飛行，應該要能精準預測風向。

因此，野口克也推測，事故發生應該有多種因素，包括引擎突然吸入大量火山氣體導致熄火、人員昏倒、某種機體故障同時發生。

負責阿蘇火山研究的京都大學火山研究中心主任大倉敬宏表示，20日的氣溫較低、北風強勁，火山口內充滿火山氣體，當時天氣比較霧，能見度應該很差。

