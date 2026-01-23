專家會勘揭真相 北港運動公園病樹潛藏風險全面整治

▲北港鎮長蕭美文表示，對北港公園樹木移除，心中同樣百般不願、萬分沉重，但為了大家的安全，還是需要做出安全措施。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】北港鎮運動公園改善工程持續推動中，近期北港社群網路有網友對於砍樹作為提出疑問，北港鎮公所表示，針對園區既有樹木生長狀況與病害風險，113年7月邀集東海大學景觀系鄒君瑋助理教授、尚強技術顧問有限公司等單位進行現地會勘，全面盤點樹木健康情形，研議後續處置原則，以兼顧公共安全與綠化品質。

會勘結果指出，位於基地大門口前的肯氏南洋杉生長狀況良好、樹勢穩定，建議完整保留並納入整體工程設計；基地北側鄰近圖書館的印度橡膠樹氣根發展良好，整體健康狀況穩定，建議保留並預留足夠生長腹地，避免周邊設置硬體設施影響其生長。

▲北港鎮長蕭美文表示，針對公園內的健康老樹，公所會更用心的照顧與保護，保留住大家的美好回憶。（記者蘇峯毅攝）

然而，基地內部分既有喬木則經專家確認感染褐根病，共計四株已出現明顯病害。由於褐根病具高度危險性，且目前無有效治療方式，考量未來風災期間可能發生倒伏風險，專家團隊建議於本次工程中一併進行病樹移除，以降低公共安全隱憂。

此外，會勘紀錄也提到，既有ㄇ型涼亭部分木作結構已有腐爛現象，後續施工須特別留意安全；涼亭周邊榕樹生長良好，建議妥善保護並視情況適度修枝。至於榕樹後方鄰近圍牆的木麻黃，因生長空間不足影響安全，建議移除五株。

▲基地內部分既有喬木則經專家確認感染褐根病，共計四株已出現明顯病害。（照片/北港鎮公所提供）

專家團隊亦建議，過往因褐根病移除後殘留的樹頭應一併清除，避免病菌持續留存影響周邊植栽；另對於未經主管機關核准設置之小型喬木，經北港鎮公所與監造單位確認後，可依規定辦理移除，以提升園區通透性與使用品質。東南角廁所旁樟樹則因根系已影響廁所及化糞池結構安全，建議移除。

北港鎮長蕭美文強調，針對本次因安全考量移除的樹木，後續將於園區內補植相當數量的新樹，以補償綠地量體，維持運動公園整體綠化與環境品質，讓民眾在安全無虞的空間中持續享有綠意與休憩功能。