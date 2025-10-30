專家當面籲重新思考核能政策 總統府：總統態度一如既往

總統府發言人郭雅慧。總統府提供



總統府今日（10/30）召開國家氣候變遷對策委員會，擔任顧問的台灣永續能源研究基金會董事長簡又新演講時向總統賴清德當面建言指出，是時候應重新思考台灣核能政策。對此，總統府發言人郭雅慧說，賴清德沒有再多做評論，大家也都知道總統面對核能的議題態度始終是一如既往的。台電接下來要按照核安會所訂的辦法，來做自主安全檢查，再去評估到底有沒有重啟的安全條件、重啟的期程跟成本的效益如何。

郭雅慧指出，氣候變遷對策委員會主要就是希望有這樣的平台，讓委員、讓顧問在這裡可以有更多元意見的表達，進而可以凝聚更多的社會共識，總統其實都很尊重這些民間成員還有來的學者專家們，他們對於能源議題各有立場，今天演講出現了這樣的議題，總統沒有再多做評論，大家也都知道總統面對核能的議題態度始終是一如既往的。

廣告 廣告

郭雅慧說，其實總統過去也曾經表達過，政府會秉持的就是「兩個必須」跟「三個原則」來審慎以對，這個所謂的兩個必須，當然也就是說核能會要依照規定，依法來訂定安全審查的程序辦法，這個也已經進行公布了。台電接下來要按照核安會所訂的辦法，來做自主的安全檢查，專家學者再來做下一步的動作，再去評估到底有沒有重啟的安全條件、重啟的期程跟成本的效益如何。

郭說，最重要當然還是回歸到我們所謂的三個原則，所謂的核安無虞、核廢料有解以及社會有共識，有這些共識才能夠在面對全球氣候變遷嚴峻政治的挑戰，還有國際經貿重組這些多重挑戰之下，台灣內部有共識，這個很重要，因為人民要的還是希望能夠安心、穩定供電，這些都會是政府責無旁貸的責任。那未來當然還是會持續的推動能源的轉型，讓台灣的發展可以更安全、更永續。

台電董事長曾文生說，簡又新主張的想法是把所有可以用到的能源都一起納入考量，對於台電公司來講，台電公司一定是把所有可以發電的設備能夠做最好的運用，大的方向是這樣。不同的發電的型態，其實它有各自各自的某一些條件，核能具體的狀況就是在核管法修正之後，今年的10月8號，核安會也公布了相關的細則。這一些細則公布了之後，會依據這細則來做相關的自我安檢工作。

曾文生說，所謂的「再運轉」計畫，台電公司現在正在進行當中，對於核電廠，透過一定的維修以及維持它的機組的原來在停役前的功能，以及的組織人力的完整性，這個部分正在著手。

曾文生說，這個題目大概社會都高度關注，希望在自我安檢的一些工作上面，能夠更有秩序的來進行，也要有專家的一些協助，現在已經積極在洽相關的專家，包括原廠來做自我安檢的一些相關工作，所有的自我安檢的工作都必須確實進行之後，才會比較清楚知道後續的藍圖會是什麼樣的狀況，台電公司其實做了一些準備，也希望能夠洽詢了國外的專家以後，能夠開始來進行自我安檢的工作。

更多太報報導

日本列出美日合作投資金額已近4000億美元 核電、基礎建設安全與AI吃重

英媒揭中資滲透英國經濟血脈 持股機場、核電廠、水公司等總資產近8兆台幣

涉非法購入鈾礦 3中國公民在喬治亞被捕