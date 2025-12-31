專家看盤》內資作帳心態濃厚 台股拚封關收高點 買盤集中股名單曝光

台積電夜盤期貨上漲5元，收在1535元，維持歷史高附近整理。 圖: 台積電/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 「台股今天(31日)力拼封關收在歷史高點，內資作帳心態濃厚。」分析師林漢偉表示，美股表現偏向觀望，電子權值股尾盤有拉抬空間，中小型股留意投信籌碼動向。整體來看，台股在年底作帳與內資主導下，持續向封關新高靠攏。

回顧美股表現，美昨天股四大指數連跌第二天，假期前交易清淡、缺乏明確利多。那斯達克指數下跌0.24%，表現相對偏弱。半導體族群：邁威爾 1.5%、英特爾 1.7%。大型權值股：特斯拉 -1.13%、META 1.1%。

林漢偉表示，美股昨天小幅開低，盤中市場觀望聯準會利率會議紀要。紀要顯示多數官員仍支持持續降息方向，但因新年假期將至，交易動能不足，指數呈現小跌作收。

總體面與台指期：美元反彈，美債利率小幅上揚。台指期上漲4點，漲幅0.01%，維持高檔震盪。台積電ADR下跌0.36%，對台股影響中性偏整理。



以下是林漢偉解析今天盤勢重點：

一、指數技術面與量能觀察

台股周三挑戰創高封關，外資休假氣氛濃厚，盤勢轉由內資主導。

外資現貨續買，但空單明顯增加，整體籌碼面回到中性。

櫃買指數連七紅創高，中小型股持續作帳，題材輪動快速。



二、傳產與題材概念股

集團作帳概念：南亞、福懋科、華東、力積電。

機器人補漲族群：廣運、能率亞洲、廣明、盟立。

原物料概念股：金益鼎、光洋科、第一銅、昇貿。

低價傳產指標：恩德、昶昕、三晃、茂迪。



三、電子與科技類股焦點

台積電夜盤期貨上漲5元，收在1535元，維持歷史高附近整理。

PCB族群輪動創高：尖點、榮科、凱崴、富喬、鉅橡。

AI高價股投信買盤集中：鴻勁、穎崴、光聖、勤誠。

記憶體受惠美光創高效應：南亞科、華邦電、群聯、威剛、十銓。

投信認養中低價股：長科、環球晶、中砂、欣銓。

矽光子族群回穩反彈：上詮、眾達-KY、聯光通、華星光。

散熱族群高檔整理：奇鋐、雙鴻、健策、高力。

IC設計轉強：晶豪科、鈺創、愛普、信驊。

IC封測走高：聯鈞、南茂、台星科、華泰。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

