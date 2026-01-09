專家看盤》台積撐盤有限、台股量縮整理、機器人CES題材來了

台積電資料照。 圖：孫家銘／攝（台積電公司照）

[Newtalk新聞] 「台股今天(9日)量縮在高檔橫盤整理，市場觀望氣氛偏濃。」分析師林漢偉表示，受到美股半導體回檔影響，電子權值股回到個股表現。中小型股仍以主力偏好的低價股、題材股為觀察重心。

回顧美股表現，美股昨天四大指數漲跌互見，地緣政治風險影響市場情緒。費半指數下跌1.83%，成為美股主要壓力來源。半導體族群回檔：英特爾 -3.52%，美光 -3.69%。大型科技股走弱：輝達 -2.15%，博通 -3.21%。

林漢偉表示，美股昨天走勢分歧，反映經濟數據疲弱，加上美國總統川普宣布大幅調高軍費支出，市場擔憂地緣風險升溫。科技股方面，受到輝達 H200 出貨傳出變數影響，半導體與 AI 基礎建設相關個股成為主要賣壓來源。

總體面與台指期：美元反彈，美債利率持續下滑，資金態度轉趨保守。台指期持平作收，收在30548點，短線偏向整理格局。台積電ADR小跌0.21%，對台股支撐力道有限。

以下是分析師解析今天盤勢重點：

一、指數技術面與量能觀察

台股指數連兩天回跌，屬於高檔整理型態。

盤中留意週三大量低點是否能守穩，作為短線支撐。

外資現貨轉為賣超，空單小幅減少，整體籌碼面偏中性。

櫃買指數短線表現仍強於大盤，中小型股聚焦低價族群。



二、傳產與題材概念股

低軌衛星題材：耀華、昇達科、穩懋、華通。

機器人CES 題材：圓剛、羅昇、廣明、慧友。

軍工概念轉強：雷虎、漢翔、邑錡、事新科。

低價轉機股觀察：元晶、茂迪、聯合再生、神隆。

證券股回溫：統一證、群益證、宏遠證、康和證。

12 月營收亮眼股：台特化、高力、緯穎、佳能、廣達。



三、電子與科技類股焦點

台積電夜盤期貨持平，收在1685元，維持高檔整理格局。

PCB 族群輪動加速：尖點、高僑、凱崴、鉅橡、德宏。

記憶體族群漲多拉回：創見、十銓、旺宏、力積電。

投信認養中低價股：精材、定穎投控、強茂、台星科。

被動元件回測短期均線：九豪、金山電、日電貿、光頡。

IC 設計族群維持強勢：晶豪科、點序、世芯-KY、創意。

面板族群持續補漲：群創、友達、彩晶、華宏。

半導體供應鏈輪動：致茂、世界、中砂、弘塑。

林漢偉表示，台股目前屬於高檔量縮整理階段，短線受到美股半導體回檔影響，指數空間有限。建議投資人不宜追價，電子權值股以個股觀察為主，中小型股則留意低價、轉機與具題材性的族群，採取汰弱留強、區間操作，等待量能與方向再次明朗。

