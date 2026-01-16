專家看盤》台積電法說利多 台股噴上新高 背後暗藏哪些關鍵訊號？

台積電夜盤期貨上漲5元，收在1535元，維持歷史高附近整理。 圖: 台積電/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 「台股今天(16日)再創歷史新高，關鍵動能來自台積電法說會利多。」分析師林漢偉表示，電子權值股多數走揚，指數由權值股主導上攻。中小型股需留意漲跌家數變化，避免只漲指數不漲個股。

回顧美股表現：美股昨天四大指數全面收漲，台積電亮眼財報激勵美國科技股。 費半指數大漲1.76%，再創歷史新高，半導體族群領軍。半導體族群強勢：應用材料 5.69%，艾司摩爾 5.37%。大型科技股表現分歧：輝達 2.17%，Google -0.94%。

廣告 廣告

林漢偉表示，美股昨天開高走高，市場反映台積電財報優於預期，並大幅調高資本支出，AI與半導體追價買氣明顯回溫；不過尾盤軟體與醫療保健類股回跌，使指數漲幅略為收斂，但整體多頭結構不變。

總體面與台指期：美元反彈，美債利率同步走揚，資金風險偏好仍高。台指期大漲285點，收在31335點，順勢創高。台積電ADR大漲4.4%，同步改寫歷史新高，為台股注入強心針。

以下是分析師解析今天盤勢重點：

一、指數技術面與量能觀察

台股今天出量創高，指數走勢明顯由台積電領軍。

外資現貨轉為小幅賣超，期貨空單續增，籌碼面仍屬中性偏多。

櫃買指數需觀察漲勢是否延續，中小型股重點在漲跌家數是否同步擴散。



二、傳產與題材概念股

低軌衛星題材：耀華、金寶、台星科、華通。

機器人受惠關稅題材：大銀微、上銀、高鋒、盟立。

重電族群轉強：華成、亞力、士電、合正。

特用化學族群轉強：新應材、台特化、達興材料、長興。

低價轉機股留意：元晶、國碩、大同、康舒。



三、電子與科技類股焦點

台積電夜盤期貨上漲35元，收在1740元，再創新高並領漲台股。

PCB族群買盤回溫：台玻、榮科、凱崴、欣興、南亞。

記憶體族群重新轉強：華邦電、南亞科、群聯、威剛、創見。

投信認養中低價電子股：華新、國巨、力成、強茂。

被動元件漲價題材續燒：千如、金山電、蜜望實、鈞寶。

IC設計族群觀察焦點：晶豪科、點序、信驊、創意。

面板與封裝題材：群創、鑫科、由田、東捷。

成熟晶圓漲價概念：環球晶、世界、合晶、台勝科。

半導體供應鏈同步受惠：漢唐、華景電、矽格、亞翔。

林漢偉表示，整體來看，台股在台積電法說會利多帶動下，正式進入「權值股創高領軍」的多頭結構，但短線指數漲幅已大，不宜追高權值股。建議留意台積電供應鏈、AI與半導體相關族群的輪動機會，同時密切觀察中小型股漲跌家數。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

搶在台積電法說前「押寶」 一表看外資圈最新目標價

童振源專論》世界離不開台灣：台海和平攸關全球經濟命脈