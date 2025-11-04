專家看盤》台積ADR漲 台股情緒穩定！AI、PCB點火、6G概念接棒
[Newtalk新聞] 「台股今天(4日)預期維持強勢整理，盤面族群輪動速度加快，電子權值股買盤不連續，中小型股觀察反彈延續力道。」分析師林漢偉表示，外資現貨連續賣超、期貨空單增加，籌碼面仍中性觀望。台積電ADR上漲1.47%，帶動台股情緒穩定。
回顧美股表現，美股昨天四大指數漲多跌少，AI新訂單利多推升科技股。費半指數上漲0.59%，領漲四大指數。半導體表現亮眼：美光 4.88%、輝達 2.2%。大型股強勢上攻：亞馬遜 4%、特斯拉 2.59%。美股受到亞馬遜接獲 OPEN AI 大單利多激勵，AI與半導體族群領漲大盤。美元反彈、美債利率上揚。台指期上漲155點，漲幅0.55%。
林漢偉表示，不過除AI概念股外，多數大型股盤中翻跌，道瓊指數因此逆勢收黑，呈現類股分歧走勢。總體面與台指期：美元反彈、美債利率上揚。台指期上漲155點，漲幅0.55%。
以下是分析師解析今天盤勢重點：
一、指數技術面與量能觀察
台股週二高檔強勢整理，市場靜待權值股表態。
外資現貨連續賣超、期貨空單增加，籌碼面仍中性觀望。
櫃買指數挑戰前高，中小型股持續落後補漲行情。
二、傳產與題材概念股
IC封測族群表現穩健：力成、日月光、欣銓、矽格、京元電。
電力概念股持續關注：華城、亞力、士電、中興電、合正。
政策題材股落後補漲：雷虎、華榮、華電、達能。
三、電子與科技類股焦點
台積電夜盤上漲5元收1515元，維持高檔整理。
PCB族群輪動創高：金居、德宏、金像電、高技、富喬。
AI創高股續強：川湖、勤誠、富世達、神達。
散熱族群續領強：奇鈜、雙鴻、建準、高力。
6G概念股活絡：穩懋、宏捷科、智邦、環宇-KY。
美光創高帶動記憶體族群：南亞科、華邦電、群聯、宇瞻、十銓。
投信認養中低價股：大量、精成科、尖點、健鼎。
矽光子族群震盪加劇：光聖、上詮、波若威、聯鈞、華星光。
HVDC概念股續強：光寶科、國巨、信昌電、AES-KY。
