專家看盤》台股今呈跌深反彈 外資動向與電子權值股表現成關鍵

台積電資料照 圖：孫家銘／攝（台積電公司照）

[Newtalk新聞] 「台股今天(17日)預期呈現跌深反彈，主要反映美科技股開低走高。」分析師林漢偉表示，電子權值股仍受外資賣壓壓抑。中小型股融資偏高，需留意多殺多賣壓。

回顧美股表現：上週五美股四大指數小漲小跌，科技股低接買盤帶動指數翻紅。那斯達克指數收漲 0.13%，為四大指數中相對強勢。半導體個股：美光 4.17%、博通 0.73%。大型科技股：甲骨文 2.43%、輝達 1.77%。美股開盤雖大幅開低，但回測季線後出現顯著承接，跌深科技股領軍反彈。不過因聯準會官員釋出鷹派談話，尾盤買氣收斂，多數指數翻黑為主。



總體面與台指期：美元反彈、美債利率上揚。台指期上漲 86 點，漲幅 0.31%。台積電 ADR 上漲 0.93%，有助今日台股開盤情緒。

以下是林漢偉解析今天盤勢重點：

一、指數技術面與量能

台股週一將呈現跌深反彈格局，需觀察是否有追價買盤。

外資現貨大賣，期貨空單續增，短線籌碼仍偏空。

櫃買指數季線攻防激烈，融資水位偏高使得波動加劇。

二、傳產與題材概念股

IC封測回穩反彈：日月光、南茂、福懋科、京元電。

防禦與抗跌族群：國光生、台康生、裕隆、聚陽、美時。

集團作帳概念：華新、華新科、南亞、台塑化。



三、電子與科技類股焦點

台積電夜盤期貨上漲 5 元收 1435 元，挑戰上週五上影線壓力。

PCB族群回穩：台玻、金像電、富喬、台耀、尖點。

AI高價股觀察強弱：台光電、緯穎、信驊、貿聯-KY。

散熱族群反彈：奇鋐、雙鴻、建準、健策。

載板族群回穩：欣興、南電、景碩、臻鼎-KY。

記憶體族群買盤回流：南亞科、華邦電、群聯、威剛、旺宏。

投信認養中低價：愛普、強茂、臺慶科、鈺齊-KY。

矽光子族群分歧：光聖、上詮、波若威、華星光。

被動元件震盪：信昌電、鈞寶、蜜望實、國巨。

林漢偉表示，台股今天雖有反彈，但屬於跌深反彈，力道仍要看外資是否回補。中小型股因融資偏高，建議控制部位、避免追高。電子權值股可留意是否有止穩訊號，尤其觀察台積電與AI族群強弱。

