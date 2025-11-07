專家看盤》台股回測支撐 不可跌破週三低點 逆勢抗跌來了
[Newtalk新聞] 「台股今天(7日)將回測支撐，受到美股回跌影響，電子權值股普遍拉回，盤面以中小型個股表現為主。」分析師林漢偉表示，台積電ADR下跌 1.5%，壓抑台股早盤走勢。今日盤中「不可跌破週三低點」，否則恐再測支撐。
回顧美股表現：美股昨天四大指數「開低走低」，關稅前景不明引發拋售潮。費半指數大跌 2.39%，領跌四大指數。半導體族群重挫：AMD -7.3%、高通 -3.63%。大型科技股同步回落：輝達 -3.65%、特斯拉 -3.5%。
林漢偉表示，盤前美國就業數據疲弱，加上川普談話引發「關稅不確定性」疑慮，市場風險情緒升溫，導致科技股與大型股全面遭到賣壓。
總體面與台指期：美元指數下滑，美債利率同步走跌。台指期夜盤大跌369 點，跌幅 1.32%。
以下是分析師解析今天盤勢重點：
一、指數技術面與量能觀察
台股週五指數預估回測「月線支撐」，需留意成交量變化。
外資現貨續賣，但期貨空單略有回補，籌碼面偏「中性偏空」。
櫃買指數回測紅K中值，中小型股聚焦「高價股」動能。
二、傳產與題材概念股
IC封測族群漲多震盪：華東、日月光、南茂、京元電。
電力概念股穩定觀察：華城、亞力、東元、中興電、合正。
10月營收亮眼股：創見、今國光、智邦、勤誠。
政策避險題材股：雷虎、綠界、保瑞、華榮。
三、電子與科技類股焦點
台積電夜盤下跌 20 元收 1455 元。
PCB族群仍具撐盤力：台光電、台燿、富喬、金像電、榮科。
AI高價股震盪整理：川湖、緯穎、信驊、富世達。
散熱族群漲多拉回：奇鈜、雙鴻、建準、高力。
IC設計股輪動觀察：創意、晶豪科、愛普、世芯-KY。
記憶體相對強勢：南亞科、華邦電、群聯、宜鼎、威剛。
投信認養中低價股：欣興、精成科、華新、強茂。
矽光子族群逆勢抗跌：光聖、上詮、波若威、華星光。
HVDC指標股留意：新盛力、國巨、飛宏、台達電。
整體來看，林漢偉表示，台股今日面臨「短線回測整理」，美股回跌壓抑市場信心，但部分電子與政策股仍有撐盤力道。四點建議：聚焦10月營收亮眼與低檔抗跌族群。控制持股比重，避免追高。留意台積電與AI股能否止跌反彈。短線以防守為主，等待市場止穩訊號再行加碼。
