專家看盤》台股強攻28000！電子休兵、中小型股點火、起飆個股名單曝光

台積電夜盤期貨持平收1450 元，挑戰月線。 圖: 台積電/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 「台股今天(8日)持續反彈，受惠美股續漲；電子權值股量縮觀望，中小型股輪動快速。」分析師林漢偉表示，台股今挑戰 28000 點大關，量能仍為最大觀察重點。

回顧美股表現：美股週五四大指數同步收漲，提前反映降息利多。費半指數 1.09%：科技族群領漲。半導體：英特爾 3.52%、美光 4.66%。大型股：Google 1.15%、博通 2.42%。核心PCE符合預期，加上科技股續彈，帶動美股全面收高，標普逼近歷史新高。總體面與台指期：美元持平；美債利率反彈。台指期 35 點（ 0.12%）台積電ADR 0.61%。



以下是分析師解析今天盤勢重點：

廣告 廣告

一、指數技術面與量能

台股今挑戰 28000 點大關，量能仍為最大觀察重點。

外資現貨連買、空單小減：籌碼由中性轉偏多。

櫃買挑戰反彈高點，但融資創高，籌碼凌亂需留意震盪。



二、傳產與題材概念股

11月營收亮眼：宜鼎、十銓、愛普、今國光。

傳產報價受惠：台化、台達化、第一銅、華榮。

集團概念股：南亞、福懋科、華東、華新。

機器人題材轉強：羅昇、達明、穎漢、能率、昆盈。



三、電子與科技焦點

台積電期貨 5 元收 1470，維持高檔整理。

PCB 輪動快速：台光電、富喬、金像電、德宏。

AI 高價股投信買超：緯穎、健策、富世達、信驊。

記憶體買盤回溫：南亞科、華邦電、群聯、旺宏、力積電。

投信認養中低價股：大量、達運、欣興、高力。

矽光子強勢：光聖、波若威、聯光通、華星光。

被動元件震盪：金山電、蜜望實、鈞寶、華容。

半導體設備反彈：世禾、中砂、致茂、聖暉。

光通訊維持多方：穩懋、IET-KY、環宇-KY。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

花蓮鳳林今晨低溫11.4度！北部東北今轉濕涼、中南部留意日夜溫差

中共統戰部不只對付台灣 美媒：每年百億美元在美國進行影響力作戰