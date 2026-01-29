專家看盤》台股續寫新高！權值股輪動撐盤 這些族群全面點火

台積電（2330）昨（20）日收漲 15 元，來到歷史新高的 1,775 元，市值也站上 46 兆元大關，再刷新台股紀錄。然而，據證交所公布資料指出，台積電盤後出現在 1,822.11、1,822.1 元之成交均價各 10 張，再刷歷史新高紀錄。 圖: 台積電/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 「台股今天(29日)維持創高走勢，受惠美股科技股續強。」分析師林漢偉表示，大型權值股輪動推升指數，中小型股觀察強勢族群接棒力道。盤面結構健康，但高檔仍須留意量能與輪動速度。

回顧美股表現重點：美股昨天四大指數多數收漲，企業財報亮眼搭配聯準會偏中性立場。費半指數上漲2.34%，續創歷史新高，半導體族群最強。半導體股亮點：英特爾 10.99%、美光 6.08%。大型科技股表現穩健：輝達 1.59%、Google 0.38%。

林漢偉表示，市場反映多家企業財報優於預期，包括希捷、艾司摩爾、通用維諾瓦、德州儀器等，激勵美股盤中創高。聯準會記者會後，美股漲幅略有收斂，但科技股仍維持強勢。盤後微軟財報略低於預期，但META與特斯拉盤後大漲，顯示科技巨頭持續調高資本支出，有利AI與科技趨勢延續。



總體面與台指期：美元反彈，美債利率上揚，市場風險情緒仍偏正向。台指期上漲91點，漲幅0.28%，多方架構未變。台積電ADR上漲1.17%，持續對台股形成正面支撐。



以下是分析師解析今天盤勢重點：

一、指數技術面與量能觀察

台股今天指數挑戰整數大關，短線關鍵仍在量能是否有效放大。

外資現貨連續買超，期貨空單增加，籌碼面維持中性。

櫃買指數同步創高，中小型股需留意漲跌家數變化。



二、傳產與題材概念股

低軌衛星輪動：元晶、啟碁、昇達科、華通。

機器人題材反映特斯拉財報：協易機、上銀、全球傳動、能率亞洲。

電力與重電題材加溫：華城、士電、亞力、中興電。

原物料報價受惠：金益鼎、佳龍、華新、台化。

疫情題材概念：恆大、毛寶、新唐、盛群。



三、電子與科技類股焦點

台積電夜盤期貨上漲15元，收在1840元，續創歷史新高。

PCB族群多方輪動：台光電、台燿、欣興、南電。

記憶體受惠美股創高：華邦電、十銓、群聯、威剛、旺宏。

投信認養中低價股：京元電、景碩、一銓、強茂。

散熱族群反彈延續：健策、奇鋐、富世達、高力。

矽光子族群轉強：光聖、波若威、聯亞、華星光。

成熟製程轉單概念：環球晶、世界、力積電、台勝科。

半導體資本支出題材：長興、均華、亞翔、雍智科技。

IC設計轉強：聯發科、鈺創、點序、矽力-KY。

記憶體封測族群：福懋科、華東、南茂、力成。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

