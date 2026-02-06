專家看盤》外資提款不手軟、權值股疲弱、台股回測月線能否守住？

台積電資料照。 圖: 台積電/提供

[Newtalk新聞] 「台股今天(6日)回測月線支撐，盤勢偏向整理。」分析師林漢偉表示，受到外資提款壓力影響，大型權值股持續疲弱。中小型股以低價股維繫人氣，盤面結構轉為防守。今天指數回測月線支撐，觀察是否能留下長下影線。



回顧美股表現重點：美股昨天四大指數同步收跌，恐慌性賣壓擴散至各類金融資產。那斯達克指數下跌 1.59%，領跌四大指數。半導體個股表現：ARM 上漲 5.7%，高通下跌 8.46%。大型科技股表現：微軟下跌 4.95%，亞馬遜下跌 4.42%。

林漢偉表示，美股昨天呈現開低走低格局，全球金融市場恐慌賣壓蔓延，虛擬貨幣、貴金屬與科技股出現連環拋售效應，成為壓抑美股表現的主要原因。盤後方面，亞馬遜財報表現平平，但資本支出高達 2000 億美元，盤後股價大跌 11%，今日亞股盤中需特別留意美股半導體股盤後表現。



總體面與台指期：美元反彈，美債殖利率下滑。台指期下跌 142 點，跌幅 0.45%。台積電 ADR 上漲 1.54%，有助今日跌幅收斂。



以下是分析師解析今天盤勢重點：

一、指數技術面與量能觀察外資現貨大幅賣超，期貨空單小幅增加，籌碼面轉為中性偏空。

櫃買指數跌破月線，高價股表現將是指數能否止穩的關鍵。



二、傳產與題材概念股

低軌衛星族群漲多回跌：燿華、啟碁、昇達科、華通。

機器人題材指標股：菱光、新代、亞德客-KY、東台。

太陽能族群漲多震盪：國碩、聯合再生、茂迪、太極。

防禦屬性題材續留意：藥華藥、保瑞、大同、華城。

一月營收題材股：群聯、創見、宇瞻、青雲。



三、電子與科技類股焦點

台積電夜盤期貨持平，收在 1765 元，力守月線支撐。

PCB 族群回測短期均線：台光電、台燿、欣興、金像電。

記憶體族群跌勢暫歇：華邦電、南亞科、力積電、旺宏。

投信認養中低價股：富喬、南亞、長榮航太、華星光。

散熱族群高檔回跌：健策、奇鋐、富世達、高力。

矽光子族群震盪加劇：光環、聯光通、環宇-KY、穩懋。

面板與光電指標股：友達、榮創、明碁材、李洲。

IC 設計族群觀察：笙泉、立積、盛群、新唐。

